若かりし日のあの人や今は亡きあの人も…　夏を楽しむセレブたち

夏を楽しむあの有名人たちを写真で紹介。

Gabriel H. Sanchez
Gabriel H. Sanchez
BuzzFeed News Photo Essay Editor


キャリー・フィッシャー（1983年）

Aaron Rapoport / Getty Images

「スターウォーズ」、レイア姫のコスチュームに身を包みながら。

ウォルト・ディズニー（1955年）

Gene Lester / Getty Images

子ども用のプールで孫と遊んでいる様子。

オードリー・ヘップバーン（1966年）

Terry O'neill / Getty Images

エリザベス女王（1939年）

J. A. Hampton / Getty Images

ライフセービングの講習を受ける当時13歳のエリザベスⅡ世。26歳で女王に即位。

ニルヴァーナ（1991年）

Kirk Weddle / Modern Rocks Gallery / Via modernrocksgallery.com

アルバム「Nevermind」のジャケット写真撮影シーン。

クリント・イーストウッド。（1960年）

Silver Screen Collection / Getty Images

ロナルド・レーガン（1940年）

Hulton Archive / Getty Images

1980年には69歳でアメリカ合衆国の大統領に。

マリリン・モンロー（1951年）

Archive Photos / Getty Images

この11年後、薬物の過剰摂取で死去。

メラニー・グリフィス（1971年）

Michael Rougier / Getty Images

ペットのライオンに噛まれそうになり、プールに飛び込んだ。

ジョン・F・ケネディ（1962年）

Bettmann / Bettmann Archive

ニール・アームストロング（1969年）

Ralph Morse / Getty Images

自宅のプールでスキューバダイビングを教えている様子。

アルバート・アインシュタイン

Rimonda Miara / Getty Images

サルバトーレ・ダリ（1955年）

Charles Hewitt / Getty Images

パブロ・ピカソ（1950年）

Michel Mako / Getty Images

アーノルド・シュワルツェネッガー（1977年）

Michael Ochs Archives / Getty Images

Xzibit、エミネム、Dr.Dre（2000年）

Frank Micelotta Archive / Getty Images

ダイアナ妃（1990年）

Tim Graham / Getty Images

一緒に写っているのはウィリアム王子、ハリー王子とその友人。


この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：千葉雄登

Gabriel H. Sanchez is the photo essay editor for BuzzFeed News and is based in New York City.

Gabriel H. Sanchezに連絡する　メールアドレス：gabriel.sanchez@buzzfeed.com.

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