若かりし日のあの人や今は亡きあの人も…　夏を楽しむセレブたち

キャリー・フィッシャー（1983年）
ウォルト・ディズニー（1955年）
オードリー・ヘップバーン（1966年）
エリザベス女王（1939年）
ニルヴァーナ（1991年）
クリント・イーストウッド。（1960年）
ロナルド・レーガン（1940年）
マリリン・モンロー（1951年）
メラニー・グリフィス（1971年）
ジョン・F・ケネディ（1962年）
ニール・アームストロング（1969年）
アルバート・アインシュタイン
サルバトーレ・ダリ（1955年）
パブロ・ピカソ（1950年）
アーノルド・シュワルツェネッガー（1977年）
Xzibit、エミネム、Dr.Dre（2000年）
ダイアナ妃（1990年）
この記事は英語から翻訳・編集しました。翻訳：千葉雄登
Gabriel H. Sanchez is the photo essay editor for BuzzFeed News and is based in New York City.
Gabriel H. Sanchezに連絡する メールアドレス：gabriel.sanchez@buzzfeed.com.
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