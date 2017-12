「今までもこれからも、SHINeeは5人」ジョンヒョンさん死去　ファンから悲しみの声

More

View this photo on Instagram

SHINeeジョンヒョンの突然の訃報。まだ信じられません。僕は2014~2015年の「I'm your boy」ツアーに参加させていただきました。独特のイントネーションで「サイモンさん」と呼んでくれてたのを今でも覚えてます。リハの… https://t.co/V2icZY5L04

バズフィード・ジャパン ニュース記者 Eimi Yamamitsuに連絡する メールアドレス:Eimi.Yamamitsu@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.