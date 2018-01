中国のヒップホップ禁止令　ファンが綴る熱い想い「ラップが死ぬことなんてない」

More

2017年6月に配信をスタートした、ラップバトルのオンライン番組「Rap of China 中国有嘻哈(訳:中国にはヒップホップがある)」は、最初のシーズンで30億人もの視聴者数を記録し、大ヒットとなった。

▲中国のラップ歌手、PG One

バズフィード・ジャパン ニュース記者 Eimi Yamamitsuに連絡する メールアドレス:Eimi.Yamamitsu@buzzfeed.com.

