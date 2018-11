地球温暖化、意外な被害者はビール大好きな人たちだった

農業経済学者でありビールと経済に関する著書(『 Beeronomics: How Beer Explains the World』 )もある、ルーヴァン・カトリック大学(ベルギー)のヨハン・スウィネン氏は、大麦価格の上昇がビール価格を引き上げるという考えには懐疑的だ。

Dan Vergano is a science reporter for BuzzFeed News and is based in Washington, DC. Dan Verganoに連絡する メールアドレス:dan.vergano@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.