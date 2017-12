はあちゅうと #metoo への批判　ハラスメント社会を変えるために共感を広げるには

批判する声も広がる

批判には2種類ある。一つは #metoo で発言した個人に対する批判。もう一つは #metoo 運動そのものの問題点の指摘だ。後者から見ていく。

代表的な #metoo 運動への批判は、被害を言ったもの勝ちになるのではないか。魔女狩りのように、なんでもセクハラと言われるようにならないか。会社に相談するか、裁判所で決着をつければいいのではないか、などだ。

会社への相談や裁判所で決着というのは、現実的ではない。

BuzzFeedにこれまで寄せられた情報の中にも、会社へ相談したが対応してもらえなかったり、裁判を起こそうにも個人でどう証拠を集めれば良いかわからなかったりする例が多い。

それに、たとえ裁判で勝ったとしても、ハラスメント問題と、それをいかに解決するかが世の中に知られなければ、社会全体の改善にはつながらない。

しかし、そうはいっても #metoo が過激化していく懸念は、先に運動が広がったアメリカでも指摘されている。

NewYork TimesのコラムニストBret Stephensは「When #MeToo goes so far(#MeToo が行きすぎたその先には)」と題したコラムの中で、#metoo で広がるハラスメントに関する主張についてこう述べた。

聞く耳を持つことは常に不可欠だ。しかし、一方的な会話は、多くの男性が女性にそうしているようにダメになる。「#MeToo」も、それが「黙れ。私の言うことを聞け」ということを意味するようになるなら、成功しないだろう。 世の中を変えようとする運動が、相手を教育して変えていくのではなく、脅して罰しようとするようなものなら、嘲笑や反発を招く。

朝日新聞によると、はあちゅうさんの記事が出るまでの2ヶ月間で約6万件だった#metooに関するツイートは、記事公開後の2日間だけで7万件に増えた。

運動に注目が集まる中で、慎重さを求める声が出るのは当然だ。

なぜ「童貞」を笑いのネタにしてはいけないのか?

運動そのものではなく、個人的な批判もある。社会問題に対して声をあげる個人に対する批判は、必ず出てくる。

根拠のない誹謗中傷もあれば、注目を集める論点もある。今回、はあちゅうさんの記事が出た後で、最も大きな議論になったのは彼女の過去の発言だった。

性的な経験のない人や少ない人を「童貞」とからかうような発言はセクハラではないのか、という点だ。

作家・エッセイストの渡辺由佳里さんは「なぜ「童貞」を笑いのネタにしてはいけないのか?」で、その論点を説明している。

「はあちゅうさんの行動は勇敢だし、これをきっかけに日本の職場が変わってくれるのではないかと希望を抱いている」と前置きした上で、こう指摘した。

「童貞いじり」をネタにするほうは「でも、私は見下していない。かえって愛情を抱いている」という言い訳をするかもしれない。「そのくらい笑い飛ばせなくてどうする?」と言う人もいるだろう。 だけど、愛があれば、処女いじりやゲイいじりもOKだろうか。そうではないことは、置き換えればわかるはずだ。 言葉には力がある。 アメリカでは、「ホモ」や「ゲイ」が嘲りや笑いの言葉として使われる影響で同性愛の若者が自殺する。それは、LGBTQの活動家たちから何度も聞いている事実だ。 笑っているほうにとっては軽い冗談であっても、その影響はそこで止まらない。ソーシャルメディアの時代には、価値観やプレッシャーも広まりやすい。セクハラや性暴力も、そんな価値観やプレッシャーではびこりやすくなる。

「童貞いじり」の背景に、マッチョな男尊女卑の価値観が存在する、と渡辺さんは指摘する。それは、性暴力や様々なセクシュアルハラスメントを生み出す構造と一致している、と。

これが、はあちゅうさんへの批判が大きくなった理由の一つだ。ハラスメントを指摘する彼女の意識の中に、ハラスメントが内包されているんではないか、と。

一方で、前述の「When #MeToo goes so far」 には、こうも書かれている。

全ての社会は、重犯罪と軽犯罪、死刑と軽い刑罰の間に区別をつける。

このコラムは、マット・デイモン氏の「お尻を軽く触るのとレイプは違う」という発言に対して、#MeToo を支持する人たちの間から「両者を生み出す意識は一緒だ」という批判が出たことをきっかけに書かれたものだ。

ネットでの童貞いじりと、深夜に職場での力関係を利用して女性社員を自宅に呼び出すことの間にも違いがある。

しかし、その意識構造には一致する部分があるという指摘は重要だし、両方の行為で、傷つく人がいることも間違いない。

誰しもが加害者になりうる。私自身もだ。ハラスメントが蔓延する社会の一員である以上、加害者になるだけでなく、他の加害を見過ごしている責任もある。



小島慶子さんはBuzzFeedに寄せたエッセイで次のように述べている。

もしもあなたが#MeTooに興味がないなら、ブラックな働き方やセクハラやパワハラや人権侵害が横行しても声をあげることができない世の中に住み続けたいか、助けを求めると袋叩きにあう世の中に暮らしたいか、自分の子どもをそこに送り出したいかを考えてみてください。 答えがYESなら、あなたはそうやって暴力を振るってきた人間でしょう。もしもNOなら、あなたは #MeTooの一員なのです。そう、あなたが男性でも、性暴力の被害者でなくても。

社会をより良い方向へ変えていくために

#metoo は、世の中で見過ごされてきたハラスメント問題を可視化した。

その多くは男性から女性に対し、そして職場などの力関係を前提に生まれる。もちろん、男性が被害者になることも、学校や家庭が現場になることもある。

BuzzFeedには、#metoo の特設ページを設けてから、多くの証言が寄せられている。はあちゅうさんの記事以降、特に増えた。



ハラスメントの証言の裏づけを取ることは非常に難しい。物的証拠がないことや少人数の職場で他の証言を得られないこともある。全てをBuzzFeedが報じることは不可能だ。

しかし、全く報じないということではない。BuzzFeed以外のメディアでの報道も増えていくだろう。#metoo で直接相手から謝罪を引き出す例も出てきた。