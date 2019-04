中国の掲示板サイト・Redditがプロパガンダで溢れている

Craig Silverman is a media editor for BuzzFeed News and is based in Toronto. Craig Silvermanに連絡する メールアドレス:craig.silverman@buzzfeed.com.

Jane Lytvynenko is a reporter for BuzzFeed News and is based in Toronto, Canada. PGP fingerprint: A088 89E6 2500 AD3C 8081 BAFB 23BA 21F3 81E0 101C. Jane Lytvynenkoに連絡する メールアドレス:jane.lytvynenko@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.