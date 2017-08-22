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日食。美しく、どこか奇妙なその現象を世界の人々はこう眺めている

人類共通のイベント

BF Japan News
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BuzzFeed Staff
Gabriel H. Sanchez
Gabriel H. Sanchez
BuzzFeed News Photo Essay Editor

ウィーン

ウィーン美術史美術館の屋根上の彫刻の上に見える部分日食 （2015年3月20日）
AFP＝時事

ウィーン美術史美術館の屋根上の彫刻の上に見える部分日食 （2015年3月20日）

オート＝サヴォワ（フランス）

ピレネー山脈南西部のピク・デュ・ミディで部分日食を見る女性（2015年3月20日）
AFP＝時事

ピレネー山脈南西部のピク・デュ・ミディで部分日食を見る女性（2015年3月20日）

イースター島

チリ沖から3700キロの太平洋上に位置するイースター島で日食を見る観光者たち（2010年7月11日）
AFP＝時事

チリ沖から3700キロの太平洋上に位置するイースター島で日食を見る観光者たち（2010年7月11日）

ニュータウン・リンフォード（イギリス）

ニュータウン・リンフォードのブラッドゲート・パークで溶接マスクを使って部分日食を見る少女（2015年3月20日）
Darren Staples / Reuters

ニュータウン・リンフォードのブラッドゲート・パークで溶接マスクを使って部分日食を見る少女（2015年3月20日）

ロングイェールビーン（ノルウェー）

ロングイェールビーンで見える皆既日食（2015年3月20日）
AFP＝時事

ロングイェールビーンで見える皆既日食（2015年3月20日）

天津（中国）

天津で見える日食（2010年1月15日）
Vincent Du / Reuters

天津で見える日食（2010年1月15日）

ニアメ（ニジェール）

ニアメ近郊の村で皆既日食を見る男性（2006年3月29日）
AFP＝時事

ニアメ近郊の村で皆既日食を見る男性（2006年3月29日）

プリシュティナ（コソボ共和国）

プリシュティナで日食グラスを使って部分日食を見る少年（2015年3月20日）
AFP＝時事

プリシュティナで日食グラスを使って部分日食を見る少年（2015年3月20日）

クアラルンプール（マレーシア）

クアラルンプールの国立プラネタリウムで日食グラスを使って部分日食を見るマレーシアの児童たち（2016年3月9日）
AFP＝時事

クアラルンプールの国立プラネタリウムで日食グラスを使って部分日食を見るマレーシアの児童たち（2016年3月9日）

ガリアテート（ハンガリー）

ブダペストから100キロ東に位置するガリアテートでフィルターを使って部分日食を見る男性（2011年1月4日）
Bernadett Szabo / Reuters

ブダペストから100キロ東に位置するガリアテートでフィルターを使って部分日食を見る男性（2011年1月4日）

ジャカルタ（インドネシア）

ジャカルタで日食グラスを使って日食を見るインドネシアの人たち（2016年3月9日）
Anadolu Agency / Getty Images

ジャカルタで日食グラスを使って日食を見るインドネシアの人たち（2016年3月9日）

ロンドン

グリニッジ・パークで日食ガラスを使って部分日食を見る現地の児童たち（2015年3月20日）
Joseph Okpako / Getty Images

グリニッジ・パークで日食ガラスを使って部分日食を見る現地の児童たち（2015年3月20日）

カッセル（ドイツ）

フィルターをテープで目に固定し、カッセルで部分日食を見る少年（2015年3月20日）
AFP＝時事

フィルターをテープで目に固定し、カッセルで部分日食を見る少年（2015年3月20日）

ニュートン・スチュアート（スコットランド）

次の日の日食を備えて機材を準備するのギャロウェイ森林天文学会の会員たち（2015年3月19日）
Jeff J Mitchell / Getty Images

次の日の日食を備えて機材を準備するのギャロウェイ森林天文学会の会員たち（2015年3月19日）

トゥルカナ湖（ケニア）

トゥルカナ湖の岸に位置するシビロイ国立公園で日食の最中に踊り歌うトゥルカナの男性たち（2013年11月3日）
Noor Khamis / Reuters

トゥルカナ湖の岸に位置するシビロイ国立公園で日食の最中に踊り歌うトゥルカナの男性たち（2013年11月3日）

イスファハーン（イラン）

イスファハーンで日食グラスを使って日食を見る女性（1999年8月9日）
Kaveh Kazemi / Getty Images

イスファハーンで日食グラスを使って日食を見る女性（1999年8月9日）

Estancia El Muster, Argentina

アルゼンチン南部、サルミエント近郊の農場で日食を見る準備をする人たち（2017年2月26日）
AFP＝時事

アルゼンチン南部、サルミエント近郊の農場で日食を見る準備をする人たち（2017年2月26日）

ティルヴァナンタプラム（インド）

日食を見るティルヴァナンタプラムの女性たち（2010年1月15日）
Eyeswideopen / Getty Images

日食を見るティルヴァナンタプラムの女性たち（2010年1月15日）

リンドハースト（オーストラリア）

オーストラリアのアウトバック地帯に位置するリンドハーストで日食を見る観光者たち（2002年12月4日）
David Gray / Reuters

オーストラリアのアウトバック地帯に位置するリンドハーストで日食を見る観光者たち（2002年12月4日）


ベルリン

ベルリンのブランデンブルグ門の近くで日食グラスを使って部分日食を見る人たち（2015年3月20日）
Sean Gallup / Getty Images

ベルリンのブランデンブルグ門の近くで日食グラスを使って部分日食を見る人たち（2015年3月20日）

アンマン（ヨルダン）

アンマンのシタデルでX線フィルムを使って部分日食を見るヨルダンの男性（2011年1月4日）
Muhammad Hamed / Reuters

アンマンのシタデルでX線フィルムを使って部分日食を見るヨルダンの男性（2011年1月4日）

ソウル

延世大学校で皆既日食を見る人たち（2009年7月22日）
Chung Sung-jun / Getty Images

延世大学校で皆既日食を見る人たち（2009年7月22日）

ネブラスカ州ネブラスカシティ（アメリカ）

部分日食の最中に近郊で部分日食の最中に婚約記念写真のポーズをとるカップル（2014年10月23日）
Lane Hickenbottom / Reuters

部分日食の最中に近郊で部分日食の最中に婚約記念写真のポーズをとるカップル（2014年10月23日）

この記事は英語から翻訳されました。

BF Japan Newsに連絡する　メールアドレス：daichi.ito+bfjapannews@buzzfeed.com.

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Gabriel H. Sanchezに連絡する　メールアドレス：gabriel.sanchez@buzzfeed.com.

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