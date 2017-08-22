日食。美しく、どこか奇妙なその現象を世界の人々はこう眺めている

ウィーン
オート＝サヴォワ（フランス）
イースター島
ニュータウン・リンフォード（イギリス）
ロングイェールビーン（ノルウェー）
天津（中国）
ニアメ（ニジェール）
プリシュティナ（コソボ共和国）
クアラルンプール（マレーシア）
ガリアテート（ハンガリー）
ジャカルタ（インドネシア）
ロンドン
カッセル（ドイツ）
ニュートン・スチュアート（スコットランド）
トゥルカナ湖（ケニア）
イスファハーン（イラン）
Estancia El Muster, Argentina
ティルヴァナンタプラム（インド）
リンドハースト（オーストラリア）
ベルリン
アンマン（ヨルダン）
ソウル
ネブラスカ州ネブラスカシティ（アメリカ）
この記事は英語から翻訳されました。
BF Japan Newsに連絡する メールアドレス：daichi.ito+bfjapannews@buzzfeed.com.
BuzzFeed's resident photo geek.
Gabriel H. Sanchezに連絡する メールアドレス：gabriel.sanchez@buzzfeed.com.
Got a confidential tip? Submit it here.