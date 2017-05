「007 カジノ・ロワイヤル」の主題歌を歌う　クリス・コーネルさん急死

ロックバンド「サウンドガーデン」や「オーディオスレイヴ」でボーカリストを務め、「007 カジノ・ロワイヤル」の主題歌「You know my name」を歌ったクリス・コーネルさんが、5月17日に亡くなったと代理人が発表した。52歳だった。

BF Japan Newsに連絡する メールアドレス:mamiko.nakano+bfjapannews@buzzfeed.com.

Francis Whittaker is a homepage editor for BuzzFeed News and is based in London. Francis Whittakerに連絡する メールアドレス:francis.whittaker@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.