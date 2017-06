抗がん剤で髪を失った母。笑顔になってもらうために娘がとった行動とは

Hoje eu brinquei com a minha mãe simulando como ela ficará quando o cabelo dela - que caiu com a quimioterapia - cr… https://t.co/4tAtIKrxwy

View this photo on Instagram

BF Japan Newsに連絡する メールアドレス:mamiko.nakano+bfjapannews@buzzfeed.com.

Rachael Krishna is a reporter for BuzzFeed News and is based in London. Rachael Krishnaに連絡する メールアドレス:rachael.krishna@buzzfeed.com.

Raphael Evangelista é redator do BuzzFeed, em São Paulo. Raphael Evangelistaに連絡する メールアドレス:raphael.evangelista@buzzfeed.com.

バズフィード・ジャパン グローバル・アダプテーション・エディター Mamiko Nakanoに連絡する メールアドレス:Mamiko.Nakano@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.