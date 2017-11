椅子も、机もない。橋の下に「無料学校」をつくった先生の話

More

現在200人近くの恵まれない子供たちが近隣の貧困街からこの学校に来ている。「Free School, Under the Bridge(橋の下の無料学校)」として知られる学校は、世界でも最も汚染されている街の一つ、ニューデリーにある。

