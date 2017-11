「おかしいな」と思ったら。ドメスティック・バイオレンスを見分ける15のサイン

More

3. あなたの人生や選択をコントロールする権利が自分にあると相手が思っている。

洋服のスタイルを変えろと言ってくるかもしれない。もしくは、赤い口紅はつけるなと言ってくるかもしれない。もしくは、他の男友達(女友達)との付き合いは止めろと言ってくるかもしれない。もしくは、あなたが「行っても良い場所」と「行ってはいけない場所」さえも指定してこようとするかもしれない。「俺の(私の)パートナーだったらこんなことしない/こんな服着ない/こんなこと言わない」なんてこと言われたりしてない?

サンパウロ司法組織のWomen in Situations of Domestic and Family Violenceの調整局員であるクリスティーナ・キャブラル裁判官は、嫉妬や、束縛、あなたをコントロールしようとするような言動は、その相手が次第に暴力的になっていく典型的なサインであると語る。

これは経済的暴力に発展する場合もあって、相手があなたのお金の使い方や洋服のチョイスをコントロールしてきたり、いくらまで使っていいか管理してきたりする可能性もある。