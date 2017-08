More

問題になったのはBBCのNews at 10。スポーツニュースを紹介するキャスターの後ろに、複数のPCが置かれています。

BBC / Via youtube.com

BBC / Via youtube.com

BuzzFeed Japanに連絡する メールアドレス:daichi.ito+bfj@buzzfeed.com.

Ali Velezに連絡する メールアドレス:alicia.velez@buzzfeed.com.

Ai Murakamiに連絡する メールアドレス:ai.murakami@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.