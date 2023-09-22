【画像・動画】9月24日まで公開中…！奈良薬師寺・慈恩殿にある157mの大障壁画
一度は生で見てみたい👀
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誰もこない…。— 高次喜勝@薬師寺 (@takatsugikishou) September 18, 2023
薬師寺の慈恩殿特別公開中です…特別公開中です…。 pic.twitter.com/7TbR3ACnbh
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便乗して宣伝をば。— 高次喜勝@薬師寺 (@takatsugikishou) September 18, 2023
公開中の慈恩殿は、大阪谷町の長久寺の本堂を昭和30年代に薬師寺へ移築したお堂。長久寺の本堂は淀君が大坂城の余材で造らせたと伝わる建物。
大坂城は夏の陣などで失われてるので、もしかしたら、豊臣大坂城の名残りは薬師寺にあるのかも…。#薬師寺 #慈恩殿 #大坂城 #長久寺 pic.twitter.com/rRsqBoUe05
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【三大壁画特別公開はあと3日！】— 法相宗大本山 薬師寺 (@yakushiji_nara) September 21, 2023
慈恩殿『東と西の融合』では特別に一部の場面ですが撮影いただけます。ご参拝の際にはぜひかっこいい虎とツーショットを！#薬師寺 #特別公開 #慈恩殿 #細川護熙 作 #東と西の融合 #奈良 #西ノ京 #いざいざ奈良 https://t.co/zCwR1Tvuxn pic.twitter.com/y0dPQ1CQ5X