    【画像・動画】9月24日まで公開中…！奈良薬師寺・慈恩殿にある157mの大障壁画

    一度は生で見てみたい👀

    Ayaka Suo
    by Ayaka Suo

    周防彩華 / BuzzFeed Contents Intern

    Twitter: @takatsugikishou

    Twitter: @takatsugikishou

    Twitter: @yakushiji_nara