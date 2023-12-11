    【画像】大阪の義実家からリモートでラジオに参加する霜降り明星・せいや

    第一子誕生をおめでとうございます！！！

    Ayaka Suo
    by Ayaka Suo

    周防彩華 / BuzzFeed Contents Writer

    Twitter: @shimofuri_ANN

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