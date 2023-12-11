【画像】大阪の義実家からリモートでラジオに参加する霜降り明星・せいや
第一子誕生をおめでとうございます！！！
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2時間これでいくかもしれません。— 霜降り明星のオールナイトニッポン 金曜25時～🌠 (@shimofuri_ANN) December 8, 2023
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今週もお聴き頂きありがとうございました！
せいやさん、
おバブ誕生おめでとうございます🎊
来週12/15(金)は #フースーヤ が生登場!
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radikoタイムフリーでもう一度📻
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ラジオで発表した通り私ごとではありますが昨晩に第一子が無事に生まれてきてくれました— 霜降り明星 せいや🕙 (@simofuriseiyam) December 9, 2023
おかげ様で母子共に健康でございます
みなさまにお世話になりながらパパとして頑張っていきますので
不器用な私をこれからもよろしくお願い致します
赤ちゃんはもう僕より毛量ありました
霜降り明星 せいや