    【画像】これは一種の芸術品だ…！ 乙葉さんの歴代の「推しネイル」

    どれも精巧すぎる🥹

    Ayaka Suo
    by Ayaka Suo

    周防彩華 / BuzzFeed Contents Intern

    Twitter: @wani_ticktock

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