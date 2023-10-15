【画像】これは一種の芸術品だ…！ 乙葉さんの歴代の「推しネイル」
どれも精巧すぎる🥹
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NEWネイル、メイドインアビス❣️❣️— 乙葉 (@wani_ticktock) October 7, 2023
憧れも、汚れも、喜びも、痛みも、
私は捨ててしまった
君は拾い、宿していけ
拾うもの全てが…君の価値だ pic.twitter.com/MOeE6zfsHo
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7月はレペゼンの月なので推しの代わりに推しネイル❤️🔥❤️🔥❤️🔥— 乙葉 (@wani_ticktock) June 29, 2023
メガニケ天才🥺🥺@NIKKE_japan pic.twitter.com/W9IeJDW8Ah
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Newネイル💅— 乙葉 (@wani_ticktock) August 25, 2023
レペゼン仕様にしたど！
明日から福岡楽しみすぎる〜🥺@DJ_Foy_jp @DJ_Shacho_jp @DJ_Ginta_jp @DJ_MARU_jp @DJ_Waki_jp pic.twitter.com/jEAIzbOC6n