【画像】公式側も思わず「ちょっとまってかわいい！」とコメント。2023年度の「干支かまぼこ」のパッケージと盛り付け例
今から待ち遠しい🥺
2023年に発売される「うさぎ」と「たつ」の干支かまぼこがこちら！
Twitter: @kibun_kitchen
お正月は｢うさぎ｣から｢たつ｣へバトンタッチ。そんな商品の発売が決定。— 紀文【公式】🍢 🍥 (@kibun_kitchen) December 11, 2023
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盛り付け例はこちら
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ちょっとまってかわいい！！！！！！ https://t.co/oIm8jObaff pic.twitter.com/vwjXc4dOxE— 紀文【公式】🍢 🍥 (@kibun_kitchen) December 13, 2023
2022年に発売されたものはこちら！
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正月は｢とら｣から｢うさぎ｣へバトンタッチするのでそんな商品を作ってしまいました。 #干支かまぼこ pic.twitter.com/3aIupxKrjL— 紀文【公式】🍢 🍥 (@kibun_kitchen) December 1, 2022