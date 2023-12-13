    【画像】公式側も思わず「ちょっとまってかわいい！」とコメント。2023年度の「干支かまぼこ」のパッケージと盛り付け例

    今から待ち遠しい🥺

    Ayaka Suo
    by Ayaka Suo

    周防彩華 / BuzzFeed Contents Writer

    2023年に発売される「うさぎ」と「たつ」の干支かまぼこがこちら！

    Twitter: @kibun_kitchen

    盛り付け例はこちら

    Twitter: @kibun_kitchen

    2022年に発売されたものはこちら！

    Twitter: @kibun_kitchen