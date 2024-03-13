【画像】「ネオカワイイは不滅よね♡」フワちゃんとCHAIの“歴代”なかよしショットを見る
タレントのフワちゃんが親交のあるガールズバンド「CHAI」の解散ライブへ行ったことを明かしました。メンバーとのなかよしショットも公開し、ファンからは「最高な写真テンキュ」「ネオカワイイは不滅よね」などの声が寄せられています。
Twitter: @fuwa876
ぁたしマジCHAI 大好き❣️❣️こんなかわいいバンド、世界中ここにしかいねぇぜ❣️ pic.twitter.com/hcpNksp1p0— フワちゃん FUWA (@fuwa876) March 12, 2024
Twitter: @fuwa876
どれがCHAIでどれがフワちゃんか、— フワちゃん FUWA (@fuwa876) February 16, 2023
自分でも一瞬わかんねぇな pic.twitter.com/ArDNBlB92y
Twitter: @fuwa876
ニューヨークでCHAIはマジでアツすぎた❣️ https://t.co/7nYg2ugwxS— フワちゃん FUWA (@fuwa876) October 8, 2023
Twitter: @fuwa876
ラブちゃんとCHAIのライブ行った💘💘— フワちゃん FUWA (@fuwa876) December 19, 2018
横にもステージにもかわいこちゃんいてさいこーじゃない？💘💘💘 pic.twitter.com/BqD6MPeFMO