    【画像】「ネオカワイイは不滅よね♡」フワちゃんとCHAIの“歴代”なかよしショットを見る

    タレントのフワちゃんが親交のあるガールズバンド「CHAI」の解散ライブへ行ったことを明かしました。メンバーとのなかよしショットも公開し、ファンからは「最高な写真テンキュ」「ネオカワイイは不滅よね」などの声が寄せられています。

    Ayaka Suo
    by Ayaka Suo

    周防彩華 / BuzzFeed Contents Writer

    Twitter: @fuwa876

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