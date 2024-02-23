    【画像】 ゆで卵を「茹でずに」作る手順を見る！ 筆者も実際にやってみた結果

    キレイにできたど……！

    Aya Hoshino
    by Aya Hoshino

    星野 彩 / BuzzFeed Contents Editor

    Twitter: @MAFF_JAPAN

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    筆者も実際にやってみました！ 小さめの鍋に4つの卵を入れて、水を1cmの高さまで入れて中火にかけ……

    黒い鍋に入った四つの白い卵。
    Aya Hoshino（BuzzFeed Japan）

    沸騰したら……

    鍋で茹でている卵が5つあり、前面には温度設定表示がある。
    Aya Hoshino（BuzzFeed Japan）

    ふたをして4分中火で加熱！ ふたをしたまま5分放置して……

    ポットの蓋が閉まっている温度調節が可能なコンロの上に置かれています。
    Aya Hoshino（BuzzFeed Japan）

    冷たい水をボウルに入れて冷やすと……

    金属製のボウルに入った4つの白い卵。
    Aya Hoshino（BuzzFeed Japan）

    キレイに完成！ とてもほどよい固さで、殻（から）も剥きやすかったです。

    皿に半分に切られたゆで卵1個がのっています。
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