【画像】 ゆで卵を「茹でずに」作る手順を見る！ 筆者も実際にやってみた結果

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キレイにできたど……！
＼ 時短！ ゆで卵を茹でずに作る方法 ／— 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) February 16, 2024
お湯を沸かして卵を茹でなくても、少量の水で4分蒸すだけで、おいしい #ゆで卵 ができます！
黄身のかたさは、火を止めた後の蒸らし時間で調整。
使用する水の量が少ない⇒お湯を沸かす時間が省ける⇒ 結果、短時間で調理できます！ #時短 pic.twitter.com/t6jO0ORHjz
卵を４分加熱したあと、鍋に蓋をしたまま…— 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) February 16, 2024
３分おくと、黄身はトロトロに（画像上）
５分おくと、黄身はほどよいかたさになります（画像下）。
担当はいつも置き時間５分バージョンで作っています。 pic.twitter.com/F9IZeBhisq
少ない数の #ゆで卵 を作る時は、小さめの鍋で、— 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) February 16, 2024
たくさん作る時は、#フライパン が便利です！
フライパンで作る時も、作り方や加熱時間は、鍋で作る時と同じです。 pic.twitter.com/pW6ChMCpnA