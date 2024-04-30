【比較画像】子猫の成長した姿を見る！生後10日→3年後の変化「模様が芸術すぎ」「天使が女神に成長」

Browse links
US residents can opt out of "sales" of personal data.
- © 2024 BuzzFeed, Inc
- プレスリリース
- RSS
- プライバシーポリシー
- Consent Preferences
- ユーザー規約
- Ad Choices
- Help
- お問い合わせ
- Sitemap
手のひらサイズだった子猫が、こんなに大きくなって……！ まるで親戚のような気持ちになるビフォーアフターが「模様が芸術すぎ」「天使が女神に成長」と話題です。
軽トラの荷台で発見された猫😌— わびすけ (@vDPi3lzXdcj7iR7) March 29, 2024
片手に乗ってた🥹
萌え袖は変わらず😁#これがこうなる選手権 pic.twitter.com/j2322pLQlL
なんか昨日のポスト、— わびすけ (@vDPi3lzXdcj7iR7) March 31, 2024
すごいバズってる‼️
びっくりです🫣
お礼に幼い頃のはるです😆#猫好きさんと繋がりたい #猫のいる暮らし #ハチワレ #白黒猫 pic.twitter.com/gPx1DefRTE