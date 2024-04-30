    【比較画像】子猫の成長した姿を見る！生後10日→3年後の変化「模様が芸術すぎ」「天使が女神に成長」

    手のひらサイズだった子猫が、こんなに大きくなって……！ まるで親戚のような気持ちになるビフォーアフターが「模様が芸術すぎ」「天使が女神に成長」と話題です。

    Aya Hoshino
    by Aya Hoshino

    星野 彩 / BuzzFeed Contents Editor

    キリリとした姿に成長！

    黒と白の毛を持つ猫が椅子の上に座っている。
    わびすけさん（@vDPi3lzXdcj7iR7）のXより / Via x.com

    軽トラの荷台で発見された猫😌
    片手に乗ってた🥹

    萌え袖は変わらず😁#これがこうなる選手権 pic.twitter.com/j2322pLQlL

    — わびすけ (@vDPi3lzXdcj7iR7) March 29, 2024
    Twitter: @vDPi3lzXdcj7iR7

    なんか昨日のポスト、
    すごいバズってる🫨‼️
    びっくりです🫣

    お礼に幼い頃のはるです😆#猫好きさんと繋がりたい　#猫のいる暮らし　#ハチワレ　#白黒猫 pic.twitter.com/gPx1DefRTE

    — わびすけ (@vDPi3lzXdcj7iR7) March 31, 2024
    Twitter: @vDPi3lzXdcj7iR7

    毛がパヤパヤしていた子猫時代

    人の手に乗っている小さな子猫。
    わびすけさん（@vDPi3lzXdcj7iR7）のXより / Via x.com