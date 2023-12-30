    【画像まとめ】 2023年に結婚発表したビッグカップルを見る

    ビッグカップルが続々……！

    Aya Hoshino
    by Aya Hoshino

    星野 彩 / BuzzFeed Contents Editor

    1月1日、俳優の綾野剛さんと佐久間由衣さんがそれぞれの公式サイトで結婚したことを報告。

    時事通信

    同じく1月1日にダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太さん、俳優の土屋太鳳さんが、それぞれのインスタグラムで結婚を発表。

    時事通信

    「私たち、片寄涼太、土屋太鳳は結婚いたします」

    俳優の新田真剣佑さんと弟・眞栄田郷敦さんが1月22日に、それぞれ結婚したことを発表（相手はともに一般女性）。

    時事通信

    1月26日、アンガールズ・田中卓志さんがポッドキャストの特別番組で、30代の一般女性と結婚したことを報告。

    時事通信

    2月19日に歌手の中島美嘉さんが、ギタリストの馬谷勇さんと結婚したことを所属事務所を通じて文書で発表。

    時事通信

    3月12日に俳優の木村文乃さんがInstagramで結婚と妊娠を発表（相手は一般男性）。

    AFP=時事

    朝ごはんの写真とともに発表した木村さん。箸置きが「パパ」「ママ」「赤ちゃん」♡

    3月20日、歌手の「きゃりーぱみゅぱみゅ」さんがTwitter（現X）とInstagramを更新。俳優の葉山奨之さんと結婚したことを発表。

    Twitter: @pamyurin

    3月25日、俳優の中村倫也さんが、日本テレビの水卜麻美アナウンサーと結婚したことを25日、所属事務所の公式サイトと自身のTwitter（現X）で発表。水卜アナも自身のInstagramで同時に報告しました。

    時事通信／水ト麻美さんが表紙を飾った「Hanako」2015年2月26日号（Amazon/マガジンハウス）

    Twitter: @senritsutareme

    5月1日にモデルで俳優の中条あやみさんがInstagramを更新し、結婚したことを報告しました。

    時事通信

    「この度かねてよりお付き合いさせていただいている方と、結婚することとなりました」

    5月19日、俳優の佐野岳さんとタレントの沢口けいこさんがTwitter（現X）を更新。入籍したことを報告しました。

    時事通信

    「互いを支え合い家族として頑張って参ります」

    Twitter: @oxgakuox

    6月26日、タレントの足立梨花（30）とボーカル＆手話パフォーマー「HANDSIGN」のTATSUさんが結婚会見を行いました。

    時事通信

    8月4日、俳優の稲葉友さんとモデルでタレントの藤田ニコルさんが4日、それそれのSNSを更新し、結婚を発表しました。

    時事通信

    発表した日は、一粒万倍日、天赦日、大安が重なったとても縁起のよい日！

    華やかな結婚写真にも注目が集まりました

    9月22日お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんがラジオ番組『霜降り明星のオールナイトニッポン（ANN）』で結婚を発表。

    時事通信

    妻の妊娠も結婚と同時に報告し、12月に第1子も誕生しました

    10月27日、タレントの坂上忍さんがバラエティー番組『坂上どうぶつ王国』（フジテレビ系）内で結婚したことをサプライズ発表。

    時事通信

    11月7日、タレントの新山千春さんが、バラエティー番組『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に出演し、結婚したことを報告（相手は一般男性）。

    時事通信

    11月13日、お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気さんが、タレント・奥森皐月さんと結婚したことを、所属事務所を通じて発表。

    時事通信

    Twitter: @iwaiyu_ki