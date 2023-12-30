【画像まとめ】 2023年に結婚発表したビッグカップルを見る

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ビッグカップルが続々……！
皆さん、暖かいメッセージをありがとうございます！たくさんの方がお祝いしてくれて、とっても嬉しいです。１つ１つ噛み締めながら読ませてもらいました🌷— きゃりーぱみゅぱみゅ (@pamyurin) March 23, 2023
発表したお写真も褒めてもらえて嬉しい限りです。いつも心にファンタジーを。 pic.twitter.com/7GEGx2ccyj
ご報告です。 pic.twitter.com/JGwUJ6znVv— 佐野岳 (@oxgakuox) May 19, 2023
昨日のおはガールさつきとイワーイ。サイボーグ戦士イワーイは今のところ月1レギュラーらしいです。#おはスタ pic.twitter.com/ZXTp9cl9MT— 岩井勇気 ハライチ (@iwaiyu_ki) February 24, 2018