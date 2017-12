13年前、父は母を殺して、自ら命を絶った。今、言葉にできること。

More

1月。私はクリスマス休暇が終わるまで待ちたいと思っていたのです。私が教会の広い駐車場に入っていくと、夫の白い車が見えました。そこは私のセラピストの駐車場でもありました。「迷わなかった?」私はわかりきったことを彼に聞きます。フリースジャケットのポケットに手をつっこんで、震えていることを夫に気づかれないように努めます。「これが終わったらヒバチ(訳注:日本の鉄板焼き)に行こうか?」彼はいつものように、あわてることなく落ち着いた調子で聞いてきます。「良いわね」私は答えますが、頭の中では「この後もあなたが、私と何か一緒にしたいと思うならね」と条件を付けているのです。セラピストが出てきて、私たちを迎え入れます。私はトイレに行って何度か深呼吸し、気持ちを落ち着けようとしました。この日のためにセラピストと一緒に準備してきたのだから、と自分に言い聞かせます。私はセラピストに、自分ひとりでこの話をする勇気を持てるかどうか不安だと打ち明けて、だからこの場で夫に話すことにしたのです。それでもセッションのための部屋に戻るとき、私のこめかみでは鼓動が激しく打っていました。加害者の子どもであると同時に恐ろしい犯罪の犠牲者の子どもでもあることは、他に見られないほど奇妙で、苦しい立場です。

セラピストは、セラピードッグが習得した技を見せているところでした。ルルはくるくる回ったり、お腹を見せたり、お座りしたりします。まずセラピストが最初に二言、三言歓迎の言葉を言い、その後は私が話す番になりました。私は半ばリハーサルしてきたせりふを始めます。「で、知っての通り、私の両親は私が小さいときに亡くなったけど、そのことをちゃんと話してこなかったでしょ。私は何年も、普通のハッピーな生活をしてきたの」私は強調します。「でもあるとき、父の様子がおかしくなったの。すごく疑い深くなって。新聞に、自分宛てのメッセージが載っていると思い込んでいたこともあった。そして何も証拠がないのに、母が不倫しているという考えに執着していった。どうすればよかったのか、誰にもわからなかった。それである日、父は母を殺して、自分も自殺したの」。私がこの8年間のほとんどにおいて悩んできた言葉は、5分もかからずに終わってしまいました。夫の顔を見ると、彼は親身な表情でうなづいています。「このことに気づいていましたか?」セラピストが彼に聞きます。「はい、なんというか断片をつなげて、そうだろうと思っていました」と彼は答えます。私はそれを聞いても驚きませんでした。長い間お芝居を続けるのは難しく、親戚の話の流れで口を滑らせてしまったこともあったからです。「こんなに長い間秘密を抱えてきたのは、とてもつらかったと思います」とセラピストが言い、「はい」と彼も同意します。彼は、場の重さのせいで私が落ち着かないことを感じたのか、私の腕を優しくさすって小さな声で「Let it go、Let it go」と歌い出します(訳注:「Let it go」は映画『アナと雪の女王』の主題歌、「そのままにしておこう」「あきらめよう」の意)。私をあやすにはディズニーが一番だと知っているのです。緊張が解けて、みんなで笑いました。その後私たちはヒバチを食べに行き、私は自分がまるで空気になったように軽く感じました。骨の重さを感じませんでした。

あの家の階段を降りてまったく違う人生を踏み出してから、13年が経ちました。苦しみの硬い刃が忍び込んできたように感じるとき、私は感謝の気持ちで立ち向かうことにしています。あのとき、おじは立ち上がって自分を犠牲とし、私たち兄弟3人を育て、一緒に成長させてくれました。祖母はよく私の母代わりになってくれて、人生のアドバイスから、病気のときに様子を見に来ることまで、いつでも頼りにしています。素晴らしい夫がいて、その両親も私の味方になってくれています。

それでも私の住んでいた町に行くといつも、私は子供の頃の家の前を車で走ります。その場所はもう変わってしまいました。私たちの家の広い裏庭となっていたふたつの区画は売られ、家が建っています。それぞれの家はお互いに軒近で、居心地悪そうに見えます。自生していた木は切り倒されていました。家の主たちは芝生を生やすのをあきらめて、芝生があった部分には砂利が敷き詰められています。白い家に白い前庭という風景は荒涼としていて、歓迎されている感じがしません。それは、かつての姿ではありません。そして私も、かつての自分とは違うのです。