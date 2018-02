女性監督の作品が映画祭で賞を独占。それでも劇場で上映されないのはなぜ？

筆者は2018年のサンダンス映画祭で、この出来事への言及を繰り返し耳にした。筆者はこれまでサンダンス映画祭に何度も足を運んできたが、今回はこれまでで最も女性主導の映画祭だった。女性監督の作品が全体の37%を占めた(同題のティーンエイジャー小説をもとにしたデジレー・アカバンの『Miseducation of Cameron Post』、ヤズィーディー教徒の活動家を追ったアレクサンドリア・ボンバッチの『On Her Shoulders』など)だけでなく、女性監督が 4 つの監督賞すべて を獲得。性差別や無意識の偏見、報酬の平等をテーマに、いくつものパネルディスカッションが行われた。ワインスタインの出来事は、物事は1年で大きく変わるということを恐ろしい形で証明し、たとえ公に支持を表明しても、実際の行動とは無関係であることを思い知らせてくれた。

サンダンスはしばしば、女性監督にとって、いまだ無関心な業界に直接入り込もうとする、より優れた育成・発表の場として機能してきた。映画祭の歴史には、映画界の外で花開いた女性たちがちりばめられている。『Just Another Girl on the I.R.T.』のレスリー・ハリス(現在、新作映画の資金調達中)、『ビビアンの旅立ち-離婚そして新しい出逢い』のドナ・ディッチ(テレビ番組の監督に転身)などがその例だ。映画界でのキャリアを手にしたエバ・デュバネイ(歴史はこちら)は2013年、「ESPN」のドキュメンタリー番組「Venus Vs.」の試写会で、2012年のサンダンス映画祭に『Middle of Nowhere』を出品し、監督賞に輝いたが、新プロジェクトの引き合いはブランドやケーブルテレビ局からだけで、映画スタジオからはなかったと語っている。

デュバネイは2014年に『グローリー/明日への行進』を監督。3月には、「Disney」映画『A Wrinkle in Time』が公開された。しかし、次の映画が公開されるまでに数年~十数年のブランクが開く女性監督もいる。原因は、資金不足やプロジェクトの中止で、映画スタジオがゴーサインを出さない場合や、出資に消極的な場合が多い。今回のサンダンス映画祭も、高く評価されている2人の女性監督が久しぶりに戻ってきた。

1つ目の作品はデブラ・グラニックの『Leave No Trace』。グラニックは2004年に『Down to the Bone』でデビューし、2010年に続編の『ウィンターズ・ボーン』を公開。どちらも前年のサンダンス映画祭で上映された。『Down to the Bone』は薬物中毒を題材にしたドラマで、予想外の展開が待っている。ベラ・ファーミガがブレイクするきっかけとなった作品だ。ウィンターズ・ボーンはオザーク高原を舞台にしたスリラーで、多くの人から愛された。ジェニファー・ローレンスはこの作品をきっかけに、映画スターへの道を歩み始めた。デビュー作から続編までは6年のブランクが開き、今回の3作目も発表までに8年かかった。ただし、2014年には、(ドキュメンタリー映画)『Stray Dog』を監督している。