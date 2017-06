来年度入学のランドセルに行列必至、サイトもダウン？ 過熱する「ラン活」の実態は。

More

View this photo on Instagram

土屋鞄ホームページより / Via tsuchiya-randoseru.jp

ところで、どんなランドセルが人気なの?

池田屋ホームページより / Via pikachan.com

View this photo on Instagram

NARUMIYA ONLINE / Via narumiya-online.jp

NIKEホームページより / Via store.nike.com

Akiko Kobayashiに連絡する メールアドレス:akiko.kobayashi@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.