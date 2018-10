辞めるくらいなら暴れなさい。"サンノゼの母"が、日本の女性に伝えたいこと

男女を逆にしてみたら

堀江さんが実施した比較実験とは、男性が女性にアプローチするのと、女性が男性にアプローチするのと、どちらが成功率が高いか、というもの。



「いつも男性から声をかけられる場所で、私のほうから『Do you wanna give me your phone number?』と声をかけてみたわけです。そうしたら、10人中8人は教えてくれなかった」

まったく同じ服装、同じ時間で、同じ場所に立って1週間、声をかけられるパターンと声をかけるパターンの比較実験をしたという。

「だいたい30分いたら最初の1人に声をかけられるから、それを待つよりも女性のほうからアプローチしたら効率的かなと思ったら、そうじゃなかった。アプローチしてくる女性に危機感を感じるのか、男性が逃げてしまうからです(笑)」