23 pequenas mudanças que vão te ajudar a ficar de bem com a vida

"Toda manhã, eu paro em frente à minha janela e fico olhando para fora por um bom tempo. Então eu digo três frases positivas sobre mim ou agradeço pelo dia que vou enfrentar. São frases do tipo: 'Hoje eu vou terminar aquele projeto do trabalho porque eu sou determinada e capaz', 'Eu sou grata por acordar para ver esse lindo céu azul e ouvir os passarinhos cantando' e 'Eu mereço um prato de salada com chá gelado no almoço de hoje, porque preciso cuidar do meu corpo e da minha mente'. Isso realmente me ajuda a encarar meu dia com outros olhos – e mesmo nos piores dias, eu ainda consigo ir para a escola e para o trabalho com um sorriso no rosto." –arib10