Esta obra do governo Alckmin dobrou de preço antes de sair do papel — e o prejuízo pode ser de R$ 4,9 milhões

Procurada, Secretaria de Estado de Defesa da Pessoa com Deficiência de São Paulo disse que todos os gastos foram aprovados pela Caixa, que liberou os recursos federais. Disse, ainda, que a diferença de preço entre o projeto inicial e a obra licitada ocorreu porque foram acrescentadas novas estruturas ao centro.

"O Termo de Compromisso Inicial, um estudo prévio e básico do projeto, previa um valor mais baixo. No entanto, não eram contemplados itens básicos como a pista de atletismo e as acomodações dos atletas. Após os estudos necessários o projeto do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro foi licitado no valor de R$281 mi, sendo R$167 mi do governo federal e 114 mi do governo estadual.

O fato da empresa que executou o projeto participar do consórcio que gerenciou a execução da obra não gera conflito de interesse, conforme parágrafo 1º do art. 9 da Lei Federal 8666/93 que diz que não há vedação para que a empresa responsável pela elaboração do projeto básico seja contratada para atuar 'nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento exclusivamente a serviço da administração interessada'.

Quanto aos possíveis riscos financeiros citados, o detalhamento desses itens foram apresentados à Caixa Econômica Federal e aceitos com os devidos esclarecimentos tecnicamente demonstrando o equilíbrio financeiro."