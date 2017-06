Estas emotivas historias muestran cómo Harry Potter ha cambiado vidas

Share On link Share On link

Mi abuela ahora tiene Alzheimer agresivo y apenas recuerda a alguien o algo. En algunas ocasiones, le he vuelto a leer los libros de Harry Potter . No solo parece que la tranquiliza, sino que me permite seguir creyendo en la magia, de la que trasciende el tiempo y la enfermedad e infunde el amor y el vínculo que ha robado esta enfermedad de vuelta en nuestras almas. Este tipo de magia une a la persona que una vez fue con la persona en la que me estoy convirtiendo. Me recuerda que aunque ella no esté mentalmente presente, todavía es gran parte de lo que soy. Y pese a que no puedo hablar definitivamente por ella, sé que en el fondo es un sentimiento mutuo.

Mi abuela me enseñó a leer con los libros de Harry Potter . Primero empezó leyéndomelos, después los leíamos juntas. Cuando salieron las películas me llevó a mí y a mis primos (los 21 nietos) a ver las películas al cine, pero siempre me pedía que me sentara a su lado. Cuando creces en una familia tan grande como la mía, es difícil encontrar tu lugar o sentir que te escuchan, pero mi abuela nunca me hizo sentir así. Y siento que le debo a Harry Potter al menos parte de ese vínculo.

Harry Potter fue una parte enorme de mi crecimiento y, en los malos momentos, me escabullía con el libro y escapaba un ratito de la realidad. La fantasía y la magia de todo aquello me ayudan a sobrellevar la depresión clínica y a día de hoy todavía me puedes pillar con un libro de 20 años escrito para niños.

«Hizo que las complicadas emociones que sentía fueran tangibles».

Tenía 7 años y El prisionero de Azkaban estaba a punto de publicarse. Para mí era un desafío. Lo libros estaban por encima de mi nivel de lectura, pero seguí adelante (a veces solo leía una página al día) y finalmente leí mi primer libro completamente por mí misma. Nadie me había contado la historia de antemano, nadie me guió ni me puso a prueba para ver lo que recordaba. Me encantó. Me encantó la historia, pero sobre todo me encantó la experiencia de descubrir un nuevo mundo por mí misma.

Pero lo más importante es que J.K. Rowling hizo que las complicadas emociones que sentía fueran tangibles. Tuve una educación difícil llena de abuso y confusión, y desarrollé trastorno límite de personalidad y trastorno bipolar. J.K. Rowling hizo algo mágico cuando creó criaturas aterradoras: reconocí en los dementores mi propia depresión y los boggarts se convirtieron en una representación de mis recuerdos, algo que para mí era completamente aterrador, pero que finalmente pude controlar. Viendo la manera en la que J.K. Rowling fue capaz de explicar estos sentimientos, que tan abstractos fueron para mí, me motivaron a encontrar un modo de usar mis propias experiencias de forma creativa. Ahora soy escritora, y a pesar de que todavía tengo momentos horribles que me llevan al hospital, he encontrado una manera de salir adelante cuando todo es insoportable. Hay veces que me pregunto si todavía seguiría con vida si no hubiera vivido la experiencia Harry Potter.

– Rachael Matthews, Facebook