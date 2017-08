12 coisas sobre a depressão que eu queria ter ouvido antes de ir para a faculdade

Share On copy Share On copy

Meu primeiro ano de faculdade não foi nada do que eu esperava. Nada me preparou para o choque cultural que tive sendo eu mesma pela primeira vez.

É fácil você começar a se comparar com os outros, especialmente quando acha que todo mundo, menos você, tem uma ótima vida. No entanto, lembre-se que nem tudo é o que parece ser on-line. Não é difícil criar uma realidade falsa nas redes sociais para esconder a depressão e a ansiedade, então não suponha que todos estão bem.

O abuso de álcool na faculdade é comum, e beber pode piorar os sintomas da depressão. Acredite, entorpecer seus sentimentos com o álcool só vai deixá-lo(a) de ressaca e com mais problemas para resolver quando você acordar.

3. Nem toda amizade é uma amizade saudável.

Fiquei com tanto medo de me sentir sozinha durante meu primeiro ano que me juntei ao primeiro grupo de amigos que pude encontrar. No entanto, estas pessoas não me deram nenhum apoio emocional. Havia vezes em que eu me sentia mais solitária cercada de 20 "amigos" do que quando ficava sozinha no meu quarto.

No entanto, ninguém gosta da solidão, e é importante que você esteja cercado(a) de pessoas que te apoiem e incentivem. Sentir-se sozinho(a) é terrível, mas se relacionar com quem não está lá por você também é. Andar com as pessoas erradas quando você está deprimido(a) pode fazer com que você fique mais propenso(a) a tomar decisões erradas para sua saúde.