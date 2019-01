Warum wir nichts über den Hackerangriff berichtet haben und jetzt doch diesen Artikel schreiben

Wir haben etwas Ungewöhnliches gemacht: Wir haben uns gestern, am 4. Januar 2019, den ganzen Tag mit einer Sache beschäftigt - und am Ende keinen Artikel geschrieben. Wir hatten so viele Fragezeichen, dass wir dachten: Das können wir nicht in einen Artikel packen. Die Menschen wollen von uns Antworten, keine Fragen.

Wir waren aber auch neugierig. Wir können weder alles lesen, noch jede Expertin oder jeden Experten finden. Vielleicht gibt es da draußen also Leute, die Antworten auf unsere Fragen haben, dachten wir uns. Also haben wir uns entschieden, unsere Gedanken und Fragezeichen zum Hack in einer langen Reihe von Tweets auf Twitter zu veröffentlichen.