Une affaire «étouffée»? Enquête sur le traitement médiatique de la mort de Sarah Halimi

Trois mois après la mort de Sarah Halimi , une retraitée juive de 66 ans tuée par Kobili T. à l'issue d'un long calvaire, les accusations contre la presse et la justice sont toujours féroces. À en croire certains, la presse a passé ce meurtre sous silence. «Ce qui m'a interpellé, c'est qu'une affaire aussi peu ordinaire n'ait pas fait l'objet d'une dépêche AFP. Il aura fallu attendre le 22 mai, lorsque j'ai organisé une conférence de presse, pour qu'un certain nombre de grands médias décident de parler de cette affaire», assure auprès de BuzzFeed News, sans se soucier des détails, Me Jean-Alex Buchinger, l'avocat d'une partie de la famille. De son côté, interrogé par BuzzFeed News, le député des Français de l'étranger, Meyer Habib, parle d'un «crime» que «l'on essaie de maquiller» et avance une hypothèse: «Je dis que oui, peut-être qu'en période électorale, on a essayé d'étouffer cette affaire. C'est une éventualité. Je suis écoeuré par ce traitement médiatique.» Le Crif parle carrément d'une «omerta» et d'un «déni».

Début juin, le petit site communautaire extrémiste EuropeIsraël accusait la presse d'avoir «volontairement étouffé ce meurtre islamiste». Dans un appel publié par Le Figaro le même mois, 17 intellectuels (Élisabeth Badinter, Alain Finkielkraut, Jacques Julliard...) affirmaient quant à eux que les médias ont «commencé» à évoquer ce drame «près de deux mois après les faits». Enfin, dans une vidéo relayée par Le Point, Michel Onfray assure que «cette information a été cachée» par des journalistes qui «sont aujourd'hui dans la post-vérité».

Quel traitement médiatique a été réservé à ce meurtre?



Flash-back. Nous sommes le 4 avril dernier, la campagne électorale bat son plein, il est environ 4h du matin lorsque Kobili.T., un Français d'origine malienne âgé de 27 ans, sort de chez lui et s'en va sonner chez des amis qui vivent dans l'immeuble mitoyen. Ces derniers le décrivent comme très «nerveux» et «agressif». Son comportement est bizarre, il tient ses chaussures à la main. Apeurés, les voisins se barricadent dans une pièce avec leurs enfants et appellent la police à 4h22. Un premier équipage de la BAC arrive quelques minutes après sur les lieux, vite rejoint par des renforts. Pendant ce temps, Kobili T.entame une prière et crie «Allah akbar». Puis, il s'en va par la fenêtre, pour s'introduire, en passant par le balcon, chez Sarah Halimi, au troisième étage. Il la surprend dans son sommeil et lui assène des coups, à mains nues, avant de la traîner sur le balcon. Il l'insulte, crie encore «Allah akbar» et finit par la jeter par dessus la rambarde, vers 04H40. «J’ai tué le sheitan» (le diable en arabe), hurle le jeune homme. Les policiers, qui attendaient une colonne d'assaut pour intervenir, interpellent le suspect 45 minutes plus tard. Après s'être rebellé en garde à vue, il est interné dans un hôpital psychiatrique.

Une enquête est ouverte le 14 avril pour «séquestration et homicide volontaire», mais à ce stade, le caractère antisémite du crime n'est pas retenu comme une circonstance du meurtre. Une absence vite dénoncée par les avocats de la famille de la victime, Me Jean-Alex Buchinger et Me David-Olivier Kaminski, qui pointent aussi une «chape de plomb» médiatique qui pèserait sur cette affaire.