Depuis la publication de l'article du New York Times le 5 octobre, et celui cinq jours plus tard du New Yorker sur les agissements du producteur américain Harvey Weinstein, les accusations de viols, d'agressions et harcèlements sexuels ont fleuri dans la presse américaine et internationale. De nombreuses victimes qui n'ont pas osé raconter leur histoire ont confié sur les réseaux sociaux ou à des journalistes ce qu'elles ont subi de la part de certains patrons dans l'industrie du divertissement, d'hommes politiques à la retraite ou encore en activité... Voici ce qui est sorti dans la presse depuis l'affaire Weinstein :

Une quarantaine de femmes accusent le réalisateur et producteur américain James Toback de harcèlement sexuel, selon un article du Los Angeles Times publié le 22 octobre. Nommé aux Oscars en 1991 pour le scénario du film Bugsy, James Toback aurait fait passer des auditions qui prenaient rapidement une tournure sexuelle à des jeunes femmes. Le réalisateur, âgé de 72 ans, nie ces accusations. Il dit n'avoir jamais rencontré ces femmes, ou alors «5 minutes», et dit n'en avoir aucun souvenir.



Robert Scoble, un blogueur ancien salarié de Microsoft, est accusé de harcèlement sexuel par deux femmes. Dans un post publié sur Facebook le 21 octobre, il s'excuse pour avoir «endommagé la confiance que beaucoup de gens avaient en moi» et pour s'être «comporté de manière inappropriée».

L'islamologue et théoricien suisse Tariq Ramadan est accusé de viol par Henda Ayari, une ancienne salafiste devenue présidente de l'association Libératrices. Elle dit avoir déposé plainte le 20 octobre contre lui pour des faits remontant à 2012. Tariq Ramadan a démenti, et a prévu selon son avocat qu'une «plainte pour dénonciation calomnieuse sera transmise au procureur de la république de Rouen».



Le conseiller régional d'Île-de-France Gilbert Cuzou, est visé par deux plaintes pour harcèlement et agression sexuelle selon un article de BFM-TV publié le 20 octobre. Les plaintes ont été déposées quelques jours auparavant et le parquet de Paris a ouvert une enquête. «Je ne me reconnais pas dans les faits soi-disants (sic) reprochés. Après avoir contacté mon avocat, je porterai plainte pour diffamation», a répondu le conseiller régional.



Un agent d'acteurs américain, Tyler Grasham, est accusé d'agression sexuelle par deux hommes. Il a été viré de son agence le 20 octobre suite à ces accusations. Il représentait notamment l'acteur de la série «Strangers Things», Finn Wolfhard, qui s'est séparé de lui depuis.



Le député La République en marche de Moselle, Christophe Arend est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle par son ex-collaboratrice. La jeune femme, qui dit avoir vécu un calvaire à ses côtés, a porté plainte, vendredi 20 octobre, contre ce dernier pour «harcèlement sexuel» et «agression sexuelle». Le député nie les faits et a déposé plainte pour «dénonciation calomnieuse».

Mediapart a recueilli le 20 octobre plusieurs récits attestant de violences sexuelles et d'un sexisme pesant de la part du député Jean Lassalle, ancien candidat à l'élection présidentielle. Interrogé par le site, il a refusé «de répondre sur les témoignages recueillis par Mediapart, hormis celui de Julia Castanier dont il s’était déjà expliqué dans la presse régionale». Jean Lassalle ajoute : «Je vais attendre la publication [des nouveaux témoignages – ndlr] et à ce moment-là, j'aviserai.»

Le producteur canadien Gilbert Rozon, juré de l’émission «La France a un incroyable talent», et fondateur du festival Juste pour rire est accusé d’abus sexuels par de nombreuses femmes. Certaines, dont les témoignages ont été publiés le 19 octobre par le quotidien Le Devoir, l’accusent de les avoir violées. La police de Montréal a ouvert une enquête, après le dépôt de plainte d’une victime présumée qui affirme avoir été agressée sexuellement en1994 à Paris. «Ébranlé par les allégations me concernant, je souhaite consacrer tout mon temps à faire le point. A toutes celles et ceux que j’ai pu offenser au cours de ma vie, j’en suis sincèrement désolé», a déclaré Rozon. Il a démissionné de toutes ses fonctions et M6 a décidé de déprogrammer l'émission.

Chris Savino, producteur exécutif du dessin animé «Bienvenue chez les Loud» a été viré de la chaîne Nickelodeon après une douzaine d'accusations de harcèlement sexuel contre lui.

L'ancien ministre socialiste Pierre Joxe est accusé d'agression sexuelle par l'écrivaine Ariane Fornia. La fille de l'ancien ministre Eric Besson a écrit sur son blog le 18 octobre que la scène s'est déroulée à l'Opéra bastille en 2010. «Au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse. Je me dis qu’il doit être très âgé, perturbé. Je le repousse gentiment. Il recommence. Rebelote. Une troisième fois. Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l’intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J’enlève sa main plus fermement et je pousse un cri d’indignation étouffé, bouche fermée. Tout le monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence», raconte Ariane Fornia. Éric Besson a confirmé son récit à L'Express. Pierre Joxe dénonce une «histoire à dormir debout» et se dit prêt à aller en justice.

Roy Price, à la tête des studios Amazon, a démissionné le 18 octobre après des accusations de harcèlement sexuel de la part d'une productrice.

La promotion d'une école de journalisme parisienne a été débaptisée, à la demande des étudiants eux-mêmes, qui ne souhaitaient plus être associés au nom de leur parrain. Lors d'une soirée arrosée, un proche de ce journaliste-parrain aurait agressé sexuellement une étudiante.



Eric ­Salvail, producteur et animateur-star au Canada, est accusé le 18 octobre d'«inconduites sexuelles» envers onze hommes. Toutes ses émissions ont été retirées des chaînes qui les accueillaient et ses contrats de publicité ont été suspendus. Sur Facebook, il s'est dit «fortement ébranlé par les propos publiés» et «aborde cette situation avec énormément d’empathie pour tous ceux et celles à qui j’aurais pu causer un malaise ou quelque forme de préjudice que ce soit».



Cet article est régulièrement mis à jour.