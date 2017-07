Share On link Share On link

Seit mindestens zwei Jahrtausenden werden Menschen durch in der Luft enthaltenes Blei vergiftet. Das geht aus einer neuen Studie hervor, für die ein Eiskern aus einem Gletscher in den Schweizer Alpen analysiert wurde.

Nur der Schwarze Tod, die verheerendste Pestepidemie der Menschheitsgeschichte, ließ im 14. Jahrhundert den Bleigehalt der Atmosphäre kurzzeitig auf das natürliche, nicht nachweisbare Maß sinken. Der Eiskern dokumentiert auch, dass der Bleigehalt in der Atmosphäre im 20. Jahrhundert sprunghaft anstieg. Der Höhepunkt war im Jahr 1975 erreicht, danach musste aufgrund von Umweltgesetzen das Blei aus dem Benzin entfernt werden.

„Es gibt in der Realität keinen Bleispiegel im Blut, der unbedenklich wäre”, sagt Alexander More, Autor der Studie und Mitglied der „Initiative for the Science of the Human Past” an der Universität Harvard, im Gespräch mit BuzzFeed News. „Diese Studie zeigt, dass wir praktisch nie in einer Art vorindustrieller Idylle ohne Bleiverschmutzung gelebt haben.”

Dieser historische Befund ist deshalb so bedeutend, weil die Gesundheitsbehörden den als „unbedenklich” geltenden Bleispiegel im Blut in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich nach unten korrigiert haben. Das sagt der Epidemiologe Philip Landrigan vom Mount Sinai Hospital gegenüber BuzzFeed News. Landrigan war nicht an der Studie beteiligt.

Verbesserte Tests, so Landrigan, hätten gezeigt, dass Blei negative Auswirkungen auf den IQ und die Gesundheit hat. Das gelte auch für Mengen, die bisher als unbedenklich eingestuft wurden. Zwischenfälle wie der in Flint im US-Bundesstaat Michigan, wo es zu einer Bleiverseuchung des Wassers gekommen war, haben außerdem den Druck erhöht, die Auswirkungen von Blei zu untersuchen, wenn viele Menschen unwissentlich betroffen sind.

Landrigans Argumentation: Weil die Befunde darauf hindeuten, dass der natürliche Bleigehalt der Atmosphäre bei Null liegt, müssten die erlaubten Werte weiter gesenkt werden. Die für Prävention zuständige US-Behörde CDC hatte den Wert 2012 auf 5 Mikrogramm pro Deziliter im Blut von Kindern halbiert. Da es keine natürliche Bleibelastung gibt und der Mensch offenbar für das Blei in der Luft verantwortlich ist, sollten wir – so Landrigan – die Bleiwerte so weit wie möglich in Richtung null senken.

„Ich denke, es ist eine ausgezeichnete Studie, denn sie zeigt die Bleiwerte über Jahrhunderte hinweg fast im täglichen Maßstab”, sagt Landrigan.