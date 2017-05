So ist Sex nach einem sexuellen Übergriff

26. “In körperlich intimen Momenten überkommt mich eine Angst, die mich paralysiert. Was mich aber noch mehr beunruhigt als diese Angst, ist die Unwissenheit in Bezug auf sexuellen Missbrauch.”

“Als ich etwa sieben Jahre alt war, begann eine mir sehr nah stehende Person, der ich auch sehr vertraute, mich sexuell zu belästigen. Diese Vorkommnisse ereigneten sich über einen Zeitraum von anderthalb Jahren und beinhalteten, dass von mir sexuelle Gefälligkeiten gefordert wurden, dass ich betatscht und belästigt wurde. Ich wusste nicht, dass das, was mit mir geschah, falsch war, bis meine Mutter herausfand, was da vor sich ging.

Was die Auswirkung auf mein Sexleben angeht, so habe ich oft die zwanghafte Neigung, Dinge zu überstürzen und in für mich fremden Situationen das Kommando zu übernehmen, so dass ich bestimmen kann, wer Teil meines Lebens ist. Heute bin ich eine 16 Jahre alte lesbische Frau, die in der Öffentlichkeit zügig geht und jeglichen Augenkontakt mit männlichen Altersgenossen vermeidet. Oft überfällt mich eine Panickattacke, wenn ich gerade mit meiner Freundin rummache. Und so beobachte ich wie all meine Freunde ihre Jungfräulichkeit verlieren und ihr aufblühendes Sexualleben genießen, während meins das Sexualleben einer frustrierten Frau ist, überschattet von Angst und verdrängten Erinnerungen.

In körperlich intimen Momenten überkommt mich eine Angst, die mich paralysiert; was mich aber noch mehr beunruhigt als diese Angst, ist die Unwissenheit in Bezug auf sexuellen Missbrauch. Ich bin nicht lesbisch, weil ich missbraucht wurde. Ich bin lesbisch, weil ich es verdammt nochmal einfach bin. Ich wurde nicht wegen meines provokativen Outfits missbraucht; ich wurde missbraucht, weil es bei Missbrauchhandlungen nicht um Sex, sondern um Macht geht. Und auch wenn es Menschen gibt, die meinen, dass das, was du durchmachst, keine große Sache ist, so sage ich dir, dass all deine Gefühle berechtigt sind, auch wenn du sie nicht verstehst.

—Anonym