Faire l'amour quand on est enceinte est-il sans danger ?

« Il n'y a aucun risque que vous touchiez le bébé ni que vous heurtiez sa tête – il est possible que vous touchiez le col de l'utérus, mais ça ne pose pas de problème s'il n'est pas trop court ou dilaté », ajoute le Dr Minkin. Lorsque le col de l'utérus est épais et en bonne santé, il fait office de barrière de protection de l'utérus et empêche tout élément de s'approcher du bébé. Il est scellé par le bouchon muqueux qui empêche les microbes et autres particules de pénétrer. Outre le col de l'utérus, le sac amniotique entoure le bébé tel un «coussin d'eau», le protégeant ainsi de tout danger, précise la Dr Minkin.

OK, mais le bébé sent-il quelque chose ? Sera-t-il en mesure de sentir les va-et-vient et cela peut-il constituer un traumatisme ? «Le bébé est dans l'eau et flotte comme dans une petit bassin, il va donc rebondir ici et là confortablement – sans se préoccuper de rien», poursuit la Dr Minkin. «La taille du pénis n'a également aucune importance, affirme la Dr Proudfit, même si celui de votre partenaire et plus grand que la moyenne. Il en va de même pour les godemichés et autres jouets intimes (pour peu qu'ils ne soient pas surdimensionnés), dans la mesure où, pour de nombreux couples, pénétration ne va pas de pair avec pénis.»