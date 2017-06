O resultado da eleição no Reino Unido é o equivalente a atravessar a rua para escorregar numa casca de banana

Share On link Share On link

A eleição geral no Reino Unido, convocada pela primeira-ministra Theresa May com o intuito de aumentar o número de cadeiras do Partido Conservador no Parlamento, teve o resultado inverso do esperado: os primeiros números mostram que os britânicos elegeram menos parlamentares conservadores.



Essa perda de apoio dos conservadores põe em dúvida a continuidade de May no cargo de primeira-ministra, uma vez que no sistema parlamentarista o chefe de governo é escolhido pelo partido que tiver maioria no Congresso — ou por uma coalizão de partidos que formem a maioria.

Para garantir essa maioria, são necessárias ao menos 326 das 650 cadeiras da Câmara dos Comuns — equivalente à nossa Câmara dos Deputados. May convocou as eleições com o objetivo declarado de ampliar o apoio que seu partido tinha no Parlamento, a fim de aprovar as medidas do Brexit com mais rapidez.

Nenhum dos partidos ganhou maioria absoluta. Os conservadores foram os mais votados, mas devem conseguir apenas 318 cadeiras — antes, a primeira-ministra contava com 343 deputados de seu partido. Os trabalhistas, por sua vez, tiveram um resultado melhor que o esperado, e devem eleger 262 representantes.

Theresa May continua primeira-ministra, ao menos por enquanto