Wir haben mit Ehefrauen von IS-Kämpfern in Syrien gesprochen. So zeigen sie ihre Reue.

Jetzt, wo der IS nach neun Monaten Kampf die Stadt Mossul verloren hat, sieht er sich durch die von den USA unterstützten Truppen rund um Rakka unter Druck gesetzt. Neues Ziel des Feldzuges ist es nun, den IS aus seinen Gebieten zu vertreiben.

„Wir haben das Paradies gesucht, doch wir fanden nur die Hölle”, sagt sie während des Interviews in einem provisorischen Internierungslager, in einem Flüchtlingscamp gut 60 Kilometer nördlich von Rakka. Die von den USA unterstützten syrisch-kurdischen Truppen halten sie und andere mutmaßliche IS-Ehefrauen mitsamt ihren Kindern hier fest.

Ihr damals 30-jähriger Mann, sagt sie, wurde 2012 in Homs, der Heimatstadt der Familie, von einem Scharfschützen des syrischen Regimes getötet. Mehrere Jahre lang arbeitete die Witwe und alleinerziehende Mutter in Damaskus, um sich und die Kinder durchzubringen. Irgendwann zog sie weg, verliebte sich und heiratete erneut.

Aisha und ihre drei Kinder sitzen in einem provisorischen Gefangenenlager innerhalb des Ain al-Issa Camps, das sich 40 Kilometer nördlich von Raqqa befindet, nachdem sie vor den Gefechten in der belagerten Stadt geflohen sind.

Die von den USA unterstützten syrischen Truppen, die allmählich die Hauptstadt des IS erobern, haben die Familien von mindestens einem Dutzend mutmaßlicher ausländischer Kämpfer gefangen genommen. Unter ihnen sind die Tunesierin Khadad, eine Russin sowie eine Frau mit libanesischer und deutscher Staatsangehörigkeit. Sie leben zusammengepfercht in den aschgrauen Gebäuden des Aufklärungsdienstes eines zum Teil von der UNO finanzierten Lagers mit 5000 Insassen. Eine Gruppe von Frauen und Kindern mutmaßlicher IS-Mitglieder aus Indonesien ist in einem Zelt in der Nähe untergebracht. Keiner der Frauen wird irgendein Verbrechen zur Last gelegt. Viele von ihnen sind mit mutmaßlichen ausländischen Kämpfern verheiratet. Da in Syrien die Staatsangehörigkeit des Vaters auf das Kind übergeht, ist der Status dieser im „Kalifat” geborenen Kinder rechtlich gesehen unklar.

„Wir halten sie von allen anderen Leuten hier fern, denn sie sind in großer Gefahr”, sagt ein Offizier des Aufklärungsdienstes der von Kurden dominierten De-facto-Regierung Rojava, die den Nordosten Syriens kontrolliert. „Vielleicht haben ihre Männer die Verwandten anderer Lagerbewohner getötet, die könnten sich nun rächen wollen. Und die übrigen Leute im Lager haben möglicherweise Angst vor ihnen.”



Der Gemeinderat von Rakka und der Aufklärungsdienst des Flüchtlingslagers haben BuzzFeed News Zutritt gewährt. Dadurch konnten wir stundenlang mit mehreren Insassinnen der Einrichtung und mit der indonesischen Familie sprechen. Einige gaben bereitwillig Auskunft, andere verweigerten das Gespräch. Eine der Frauen blieb in einem Zimmer und sang ihren Kindern Koranverse vor. Eines der Kinder trägt den Namen des IS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi.



Jetzt, wo der IS auf dem Rückzug ist und die von den USA unterstützten kurdischen Truppen die Kontrolle übernehmen, will keine der Frauen zugeben, die Miliz unterstützt zu haben. Alle geben Dinge zu Protokoll, die sich unmöglich überprüfen lassen. Sie bestreiten, dass ihre Ehemänner oder Väter hartgesottene IS-Kämpfer seien, oder sie beteuern, von den Taten ihrer Männer und den zahlreichen Verbrechen des IS nichts gewusst zu haben. Sie bitten um Hilfe und Gnade, zumindest für ihre Kinder. Viele scheinen Probleme mit ihrer weitverzweigten Verwandtschaft zu haben und schämen sich wegen der Folgen, die ihre Entscheidungen für die Familie haben könnten.



Ihre Berichte stecken voller Widersprüche und es fehlt ihnen an Glaubwürdigkeit. Alle Frauen waren damit einverstanden, öffentlich gezeigt zu werden. Die meisten bestanden jedoch darauf, auf den Bildern den Niqab zu tragen, um das Gesicht bis auf die Augen zu verdecken.