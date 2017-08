Por que voluntários americanos e europeus estão lutando na guerra contra o Estado Islâmico

Share On link Share On link

RAQQA, Síria — Kevin Howard sempre buscou propósito e aventura.

O californiano de 28 anos serviu como fuzileiro naval dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Depois, ele alistou-se na Legião Estrangeira, na França, com o objetivo de aumentar os próprios horizontes, mas eventualmente ficou "cansado de esfregar banheiros". Agora Howard, com sua tez branca e seus cabelos loiros, tatuagens nos braços e no rosto, está lutando contra o Estado Islâmico no norte da Síria, ao lado de curdos, cristãos e da minoria Yazidi, dos quais ficou amigo quando foi enviado ao Oriente Médio.

"Eu aprendi sobre os curdos e os yazidis e sempre disse a mim mesmo que voltaria", Howard contou durante um breve intervalo no fronte a oeste de Raqqa, cidade controlada pelo Estado Islâmico. "Eu amo o povo yazidi", ele disse, referindo-se à minoria étnica submetida à violência genocida do Estado Islâmico, no Iraque. "E então, em 2014, o Estado Islâmico veio e matou quase todo mundo que eu conhecia, todo mundo com quem eu mantinha contato."

Isso foi há três anos. Agora, tropas americanas que ajudam o Exército iraquiano e milícias sírias estão em uma batalha para expulsar o Estado Islâmico para fora do território que o grupo terrorista conquistou como parte de seu autoproclamado califado.

Um dos aspectos mais surpreendentes do conflito é a presença de dezenas de combatentes ocidentais que se voluntariaram a lutar ao lado das forças curdas no norte da Síria, bem como no Iraque. Eles vieram ao Oriente Médio por diversos motivos. Alguns queriam usar suas experiências militares contra o Estado Islâmico. Outros são ativistas de esquerda que dizem acreditar na visão socialista dos curdos.

Ocidentais como Howard tiram inspiração de voluntários internacionais que se juntaram aos Republicanos espanhóis nos anos 1930, na Guerra Civil Espanhola contra o ditador Francisco Franco. Na batalha contra o EI, a coalisão liderada pelos Estados Unidos aumentou seus esforços após o grupo terrorista tomar a cidade iraquiana de Mossul, em 2014.

O Departamento de Estado americano divulgou diversos avisos posicionando-se contra civis que viajaram ao Iraque ou à Síria para atuar no conflito armado. Comandantes da coalisão liderada pelos Estados Unidos dizem considerar voluntários estrangeiros um incômodo com potencial para tirar o foco do conflito.

"Além dos riscos pessoais extremos que essas ações impõem, como sequestro, lesão ou morte, riscos legais incluem prisão, multa ou expulsão", disse o coronel Joe Scrocca, porta-voz da coalisão, em um email ao BuzzFeed News. "Cidadãos americanos devem saber que lutar em nome ou providenciar outras formas de apoio a organizações terroristas, incluindo o EI, podem constituir terrorismo, um crime que pode resultar em penalidades, incluindo prisão e multas altas."

Ou, como Howard admitiu: "Nós não deveríamos estar aqui."