É assim que a Arábia Saudita tem abalado o Oriente Médio

Share On copy Share On copy

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

BEIRUTE — Um importante membro da realeza saudita morreu em um acidente aéreo no domingo (5), um dia após a renúncia do primeiro-ministro do Líbano e um expurgo sem precedentes de líderes empresariais, militares e governamentais da Arábia Saudita. Os acontecimentos abalaram o Oriente Médio, com diplomatas, políticos e analistas se esforçando para determinar sua importância.

A tensão entre o Irã e a Arábia Saudita aumentou com a renúncia, no sábado (4), de Saad Hariri, primeiro-ministro libanês, um dos principais aliados do governo saudita, mergulhando no caos o governo do Líbano. Horas depois, mais de uma dúzia de potenciais rivais do jovem príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, estavam sendo presos ou demitidos sob acusações de corrupção — no que os analistas viram como uma jogada do rei Salman para consolidar o poder nas mãos do filho e eliminar adversários e críticos.

Um acidente de helicóptero perto da fronteira do Iêmen matou o príncipe Mansour bin Muqrin bin Abdulaziz, filho do ex-rival de Bin Salman, e encerrou 48 horas tumultuadas e tensas nos assuntos sauditas. Pelo menos meia dúzia de outras pessoas morreram no acidente, que foi reportado por agências de notícias oficiais sauditas.

Aumentando as tensões regionais, aliados de Teerã no Iêmen dispararam um míssil, no sábado (4), no principal aeroporto internacional de Riad. O míssil foi interceptado, segundo a Arábia Saudita. No domingo (5), a coalizão liderada pelos sauditas disse que havia fechado os portos terrestres, marítimos e aéreos do Iêmen. Isso ocorreu horas após Riad emitir uma lista de 40 nomes de supostos líderes da minoria houthi e publicar recompensas de milhões de dólares por informações que levem à sua captura.

As jogadas da liderança saudita ilustraram a mudança dramática que o reino sofreu, passando de uma força sonolenta e conservadora sob o domínio do rei Abdullah, que morreu há dois anos, para um poder regional mais imprevisível e potencialmente desestabilizador sob o domínio de Salman e seu filho e herdeiro de 32 anos, Mohammed, popularmente conhecido por suas iniciais, MbS, que foi nomeado Príncipe Herdeiro em junho.

"MbS será rei por 50 — repito, 50 — anos", escreveu no Twitter Aaron David Miller, ex-negociador de democratas e republicanos no Oriente Médio. "Esperemos que sua imprudência no exterior e sua arbitrariedade em casa sejam temperadas pela sabedoria."

O príncipe herdeiro apresentou um plano ambicioso, incluindo modernizar a versão rigorosa do Islã na Arábia Saudita, afastar sua economia dependente do petróleo das receitas petroquímicas e confrontar mais fortemente a influência iraniana no Oriente Médio.



Entre os presos está Alwaleed Bin Talal, o bilionário proprietário do Kingdom Holding Group, um investidor muito conhecido que também apoiou a abertura da economia e da sociedade saudita e tem fortes laços com Washington. Vários executivos de mídia de alto escalão e antigos e atuais funcionários do governo também foram presos ou demitidos, incluindo o chefe da marinha da Arábia Saudita, o chefe da guarda nacional e o ministro da economia e do planejamento. Acredita-se que muitos dos membros da realeza presos estavam hospedados no glamouroso Ritz-Carlton Hotel, onde os hóspedes receberam ordens para sair imediatamente. As suítes no hotel custam entre US$ 1.000 e US$ 4.000 por noite.

O reino descreveu as prisões e demissões como parte de uma campanha anticorrupção, liderada pelo príncipe herdeiro, destinada a eliminar a "exploração de algumas das almas fracas que colocaram seus próprios interesses acima do interesse público". No entanto, observadores sauditas estão céticos.