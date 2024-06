Este es el MEJOR orden para ver todas las películas de Mad Max

¿Habrá más películas de Mad Max?

Aunque aún no está confirmada, Geroge Miller ha comentado que escribió un guion que llena los huecos de la historia de Mad Max entre los eventos de Beyond the Thunderdome y Fury Road que llevaría por título provisional Mad Max: The Wasteland.

Si bien el estudio no ha dado luz verde al proyecto, en 2015 Tom Hardy afirmó que estaba contemplado para protagonizar 3 películas de seguimiento después de Fury Road así que podríamos tener noticias muy pronto.