Am 10. April 1917 trat die 18-jährige Grace Fryer ihre Stelle bei der United States Radium Corporation (USRC) in Orange im US-Bundesstaat New Jersey an. Ihre Aufgabe: die Ziffernblätter von Uhren bemalen. Vier Tage zuvor waren die USA in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Grace hatte zwei Brüder, die an der Front kämpften, und wollte alles tun, um den Krieg zu unterstützen. Sie ahnte nicht, dass die neue Tätigkeit ihr Leben – und die Arbeiterrechte – für immer verändern würde.



Die „Ghost Girls”

Bald nach der Kriegserklärung strömten Hunderte von Arbeiterinnen in die Werkstatt. Ihre Aufgabe war es, Uhren und Ziffernblätter für das Militär mit Radium zu bemalen, einem neuen Element, das Marie Curie knapp zwanzig Jahre zuvor entdeckt hatte. Das Bemalen von Ziffernblättern war für arme Arbeitermädchen ein Elitejob, der mehr als dreimal so viel einbrachte wie eine durchschnittliche Fabriktätigkeit. Frauen, die das Glück hatten, eine Stelle zu ergattern, gehörten in den USA zu den fünf Prozent der am besten bezahlten Arbeiterinnen. Das bedeutete finanzielle Unabhängigkeit in einer Zeit, als die weibliche Emanzipation noch ganz am Anfang stand. Viele von ihnen waren Teenager mit kleinen Händen, ideal für eine kunstvolle Tätigkeit wie diese. Begeistert erzählten sie Freundinnen und Verwandten von ihrem neuen Job, nicht selten arbeiteten in der Werkstatt mehrere Schwestern Seite an Seite.

Die Leuchtkraft des Radiums machte einen Teil seines Reizes aus. Schon bald nannte man die Zifferblattmalerinnen „Ghost Girls”, weil sie nach Ende ihrer Schicht im Dunkeln leuchteten. Sie machten das Beste daraus, indem sie in ihren guten Kleidern zur Arbeit gingen, um abends in den Tanzlokalen aufzufallen. Sie bemalten sich sogar die Zähne mit Radium, um ein Lächeln zu bekommen, das ihre Verehrer aus der Fassung bringen sollte.



Grace und ihre Kolleginnen wendeten eine Technik an, die man ihnen beigebracht hatte, damit ihnen das mühevolle Bemalen der winzigen, oft nur dreieinhalb Zentimeter breiten Ziffernblätter leichterfiel. Die Mädchen wurden angewiesen, ihre Pinsel mit den Lippen anzufeuchten, um feine Linien ziehen zu können – die so genannte „Lip Pointing”-Technik oder „lip, dip, paint” (anfeuchten, eintauchen, malen), wie es die Dramaturgin Melanie Marnich später beschrieb. Jedes Mal, wenn die Mädchen den Pinsel zum Mund führten, schluckten sie eine kleine Menge von der grünen Leuchtfarbe.