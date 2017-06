Législatives: ces candidats En marche qualifiés pour le 2nd tour qui traînent des casseroles

Selon les projections, La République en marche et son allié le MoDem pourraient obtenir dimanche plus de 400 députés (et jusqu'à 440 et 455 selon les instituts de sondage) sur les 577 de l'Assemblée nationale. Un raz-de-marée pour la majorité présidentielle. Parmi les candidats qualifiés pour le second tour des élections législatives, certains ont tenu des propos outranciers, ou sont visés par des enquêtes judiciaires. On dresse la liste.



Houmria Berrada, candidate dans la 2e circonscription du Nord, est arrivée en tête avec 23,42% des suffrages. La candidate a été condamnée en 2011 pour avoir présenté un faux diplôme de l'Institut d'études judiciaires de Strasbourg. Houmria Berrada a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis pour faux et usages de faux et elle a été renvoyée de l’école d’avocats de Lille. Pierre Cabaré, candidat dans la 1re circonscription de Haute-Garonne, s'est imposé avec 33,7% des suffrages. Mais il est un cas spécial. Son investiture a été suspendue par La République en marche après les révélations sur son inéligibilité entre 2003 et 2004. Sauf que le parti n'a envoyé personne à sa place et il a continué à faire campagne avec des documents ou figuraient le nom En marche... Bruno Bonnell, candidat dans la 6e circonscription du Rhône, est arrivé largement devant l'ex-ministre Najat Vallaud-Belkacem avec 36% des suffrages. Selon Mediapart, l'entreprise Infogrames dont il a été directeur général a écopé d'une sanction de 40.000 euros devant l'Autorité des marchés financiers. Il est aussi pointé du doigt pour avoir domicilié des sociétés dans le Delaware, «petit État américain considéré comme un paradis fiscal» selon Libé.



Claire O’Petit, candidate dans la 5e circonscription de l’Eure a obtenu le score de 28,55% et est arrivée en première place. Celle qui dément avoir sollicité une investiture du Front national aux élections régionales a été interdite par le tribunal de Bobigny de «diriger, gérer, administrer ou contrôler directement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale (…) pour une durée de cinq ans», selon Mediapart.



Alain Péréa, candidat dans la 2e circonscription de l’Aude, a obtenu 27,3% des suffrages exprimés. Selon Le Midi libre, il a été épinglé en 2010 par la Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon. Alain Péréa aurait été payé pour 6 mois de travail, soit 9000 euros, pour la rédaction d'une étude sur les Harkis et le logement qui n'a jamais été publiée.

Véronique Avril, candidate dans la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis, est arrivée en deuxième position avec 19,88% des voix derrière le candidat PCF à 29,35%. Selon Mediapart, la candidate LREM est accusée d'avoir acheté et mis en location un appartement dans un immeuble insalubre «déjà classé depuis des années en état de péril imminent» à un «tarif exorbitant». «Je ne suis pas un marchand de sommeil», s'est défendue Véronique Avril tout en admettant «avoir fait une erreur». Khadija Moudnib, candidate dans la 8e circonscription des Yvelines, est arrivée en tête avec 25% des suffrages exprimés. Elle a été accusée de conflits d'intérêts pour avoir notamment obtenu une subvention municipale pour l'association qu'elle avait fondée, alors qu'elle était adjointe municipale. «Une histoire vieille de trois ans, qui avait alors été montée de toutes pièces par l’opposition municipale, qui ressort curieusement à trois jours d’une échéance électorale», s'est défendue la candidate.

Frédéric Petit, candidat arrivé en tête du 1er tour dans la 7e circonscription des Français de l’étranger avec 54,03%. Selon Mediapart, il a menti sur son CV en affirmant avoir été maire d'une commune en Moselle. Or, il a été élu deuxième adjoint et non maire. «C'est un raccourci de ma part. Mea culpa», a déclaré le candidat à franceinfo. Émilie Guerel, candidate dans la 7e circonscription du Var, est en ballotage favorable avec 31,55% des votes. La candidate est visée par une plainte «pour escroquerie à l'assurance maladie» de son ancien adversaire, Jean Pierre Colin. Elle a annoncé porter plainte pour diffamation.

Corinne Versini, candidate dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône face à Jean-Luc Mélenchon, s'est hissée à la seconde position (22,66%) derrière le leader de la France insoumise (34,31%). Son suppléant Said Ousmane Diallo est accusé d'avoir proféré en 2012 des menaces de mort contre le candidat socialiste Patrick Mennucci. Des accusations que le suppléant dément.

























Assma Maad est journaliste chez BuzzFeed News France et travaille depuis Paris. Contact Assma Maad at assma.maad@buzzfeed.com. Got a confidential tip? Submit it here.