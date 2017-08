Comment un article de «Marianne» sur une «baignade républicaine» en Algérie a semé le trouble sur internet

Des journalistes et internautes ont dénoncé une «fake news». Pour l'auteur de l'article de «Marianne» contacté par BuzzFeed News, «le but de cette polémique est de jeter le discrédit sur le mouvement de ces femmes algériennes».

L'auteur de l'article, Khaled Belkouche, déclare avoir contacté les initiatrices de précédentes «baignades républicaines». Elles «nient avoir connaissance de cette action». À l'ère des réseaux sociaux, où ce genre d'initiative aurait été documentée par messages, photos et vidéos sur Twitter, Facebook ou Instagram, aucune photo fiable ne montre les résultats de cette mobilisation. Marianne est aussi accusé d'avoir relayé un «canular» publié sur une page Facebook algérienne satirique. Un faux événement avait été créé pour inviter les Algériens à se baigner nus le 7 août. Cet appel avait tellement été relayé que l'auteur de ce canular s'est «excusé» devant les réactions des internautes. Share On email Share On email

Share On link Share On link Partager ce lien

Share On facebook Share On facebook Partager



Autre erreur relevée Observalgerie, un extrait de Marianne qui explique que la mobilisation des femmes est une «riposte» à un «projet de loi» de députés conservateurs algériens pendant le dernier ramadan. Or, nous n'avons pas trouvé d'article évoquant ce projet de loi en 2017, sachant qu'il aurait sans doute donné lieu à de nombreux articles dans la presse algérienne et française.



Selon Khaled Belkouche, «Marianne cite une information sur un projet de loi de députés qui date de 2015». De nombreux articles datés de mars 2015 ont rapporté les conditions dans lesquelles une loi qui «criminalise les violences faites aux femmes» a été votée à l'Assemblée algérienne. Le Huffington Post Maghreb rapporte notamment le 3 mars 2015 la déclaration à l’Assemblée d’«un député islamiste» estimant que les femmes algériennes devaient faire preuve de «pudeur» pour éviter les violences et le harcèlement sexuel, lors de l’examen d’un projet d’amendement du code pénal pour lutter contre la violence faite aux femmes.

«Les islamistes de l'Alliance de l'Algérie verte et quelques députés indépendants ont donné libre cours à leur hostilité aux femmes en attaquant violemment un projet d'amendement du code pénal», ajoute l'article.

Enfin, un autre élément troublant est avancé par le journaliste de Marianne. Cette baignade devait avoir lieu pendant le Festival des couleurs. Or, celui-ci est organisé le 12 août prochain sur une autre plage à l'ouest de Béjaia. Juste une mise au point Pour couper court à cette polémique naissante, Marianne a publié le 8 août une mise au point, «Non, Marianne n'a pas relayé de fake news», signée par Atmane Tazaghart.

Share On email Share On email

Share On link Share On link Partager ce lien

Share On facebook Share On facebook Partager

L’auteur se défend d’avoir été piégé par une «fake news» et affirme que cette baignade existait bel et bien. «À la mi-juillet, durant mon reportage pour Marianne en Kabylie, je me suis entretenu avec certaines d’entre elles. Et je ne suis pas le seul journaliste auquel elles se sont confiées», explique-t-il. Avant de restituer les propos d’un journaliste algérien qui lui a confié qu’elles ont renoncé à cet événements car «face à la surmédiatisation (...) les initiatrices de la baignade ont décidé d’y renoncer pour éviter les risques de provocations».

Marianne reconnaît cependant une «méprise» concernant le festival des couleurs:

«En l'espèce, une méprise s'est bien glissée dans ce papier, reliant l'événement au Festival annuel des couleurs qui, en fait, ne se déroule pas cette année à Tichy (c'était l'an dernier).» 20 minutes, qui avait repris l'information de Marianne a actualisé discrètement son article en le retitrant et en ajoutant un paragraphe sur l'article d'Observalgerie. L'Express a gardé son article mais a publié un autre qui remet en cause l'existence de cette baignade. BFM-TV maintient en revanche son article.

«Le but de cette polémique est de jeter le discrédit sur le mouvement de ces femmes» Contacté par BuzzFeed News, Atmane Tazaghart n'en revient pas de cette polémique. Selon lui, «le but de cette polémique est de jeter le discrédit sur le mouvement de ces femmes algériennes, sur ce nouveau mouvement féministe qui agace les conservateurs».



Atmane Tazaghart explique que son article était originellement consacré à la «symbolique que Tichy représente», et qu'un encadré seulement devait être consacré au mouvement des femmes sur les plages de la région. «J’ai appris l’existence de cette baignade via des correspondants avec lesquels je suis en contact. Si j’avais su que je n’écrirai pas qu’un encadré, mais un article plus détaillé, j’aurais peut-être davantage creusé l’information», admet le journaliste. «Sur la date du festival j'ai fait confiance à mes sources, je suis comme tous les journalistes, je dépends d'elles. Et puis je pensais que la baignade aurait logiquement eu lieu pendant ce festival qui est très symbolique en matière de libertés.» Il se défend cependant d’avoir repris le canular de la page Facebook. «Cette histoire de baignade nue le 7 août, j’ai su tout de suite que c’était un canular, contrairement à ce que certains médias ont avancé. Je savais que c’était une intox. Quant au nombre des 3000 femmes, je ne l’ai jamais avancé», affirme le journaliste.

Share On email Share On email

Share On link Share On link Partager ce lien

Share On facebook Share On facebook Partager

Assma Maad est journaliste chez BuzzFeed News France et travaille depuis Paris. Contact Assma Maad at assma.maad@buzzfeed.com. Got a confidential tip? Submit it here.