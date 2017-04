Benoît Hamon à BuzzFeed: «De la légalisation du cannabis au revenu universel, les idées que j’ai proposées étaient minoritaires»

Dans les loges du Zénith de Toulouse, Benoît Hamon vient de répondre aux questions de Quotidien sur la Syrie et la reconnaissance de l’État palestinien. Un poil tendu, il prend place dans son siège pour répondre aux questions de BuzzFeed News et de trois Youtubeurs (Manon Bril, Thomas Hercouët et Dany Caligula). Au programme: laïcité, politique culturelle et violences policières.



BuzzFeed: Vous êtes engagé depuis 20 ans au PS, est-ce que vous êtes un apparatchik?



J’ai travaillé dans le privé, je suis fonctionnaire, je n’ai pas vécu de la politique tout le temps. Là ça fait cinq ans que j’en vis, mais il y a cinq ans je bossais dans le privé. Quand j’étais porte-parole du PS j’avais pas un rond. Je ne percevais aucun euro du PS. C’était une activité politique que je faisais en complément d’un salaire que je tirais de la société que j’avais montée avec mes deux associés. Donc c’est une image qui me colle à la peau.

BuzzFeed: Vous avez le parcours typique. Vous êtes passé par les MJS, puis vous avez été Premier secrétaire, député européen, député, ministre et maintenant candidat à la présidentielle.

On s’en fout des parcours typiques ou pas typiques. La question, c’est: est-ce qu’aujourd’hui la campagne que j’ai mené n’est pas la plus innovante sur le plan des propositions ? Franchement ? Je propose quoi ? De la taxe sur les robots, au revenu universel d’existence, en passant par ce que j’ai proposé sur la question écologique… Il n’y a jamais eu une campagne qui ait été autant irriguée par des intellectuels. On a vu Dominique Méda, Jean Gadret, Patrick Viveret essayer de repenser la relation au travail. Les idées que j’ai mises en débat étaient minoritaires dans l’opinion. De la légalisation du cannabis au revenu universel en passant par les propositions que j’ai faites pour les robots : j’ai voulu redonner de la centralité à la formation politique dont je suis issu et la remettre sur son axe historique, être innovant sur le plan social.

BuzzFeed: Est-ce que quelqu’un qui a 20 ans de politique derrière lui peut incarner le renouvellement?

On me reproche quoi? Il y a un type qui a dix ans de moins que moi, Macron. Vous trouvez qu’il rénove lui? Il propose juste que des vieilles solutions libérales: la fin de l’ISF, augmenter la CSG, contrôler les chômeurs. Vous trouvez ça nouveau, vous? Ça fait 25 ans qu’on le fait en France et en Europe.

«Macron? Le fait qu’il ait été banquier, c’est pas un problème pour moi» ID: 10917193



BuzzFeed: Par son parcours, il incarne quand même quelque chose de nouveau qu’on ne voit pas souvent en France…

Mais on s’en fout, non, du parcours? Le fait qu’il ait été banquier, c’est pas un problème pour moi. La question, c’est ce qu’il défend et ce qu’il fera s’il est président de la République. Y a pas plus classique, mais désespérément classique, que cela. Alors on a le droit d’être dans l’ère du vide, qui consiste à regarder non pas ce que les gens font, mais ce qu’ils vous montrent d’eux. Autant regarder les collections des «unes» que font les uns et les autres. L’essentiel ce sont les propositions.



Prenez l’exemple de la Palestine et d’Israël. Sur Radio J, Emmanuel Macron dit: «Je suis contre la reconnaissance de l’État de Palestine». Sur Beur FM, il dit « je suis pour la coexistence de deux États.» Elle est où la vérité, dans le taxi entre les deux radios [Benoît Hamon a un peu déformé les propos qui ont été tenus par son adversaire, NDLR] ? En France, il dit que la colonisation a créé des richesses. En Algérie, il explique que la colonisation a été un crime contre l’humanité. Elle est où la vérité? Au-dessus de la Méditerranée, dans l’avion? C’est là qu’on a le vrai Emmanuel Macron? C’est pas sérieux. Avec moi au moins, vous avez Benoît Hamon, où qu’il soit, il dit la même chose

Thomas Hercouët: Vous président, comment est-ce que vous allez intégrer la nouvelle forme de création sur Youtube, Snapchat ou Facebook dans une vraie politique culturelle française?



On a des usages qui ont profondément évolué en terme de consommation de biens et de services culturels notamment liés au numérique et internet. Ce qui a été bouleversé c’est la question du droit d’auteur et de la manière dont on rémunère les auteurs. La question est de savoir si celles et ceux qui permettent la diffusion de ces contenus et attirent des internautes sont mis à contribution pour payer les impôts qu’ils doivent et financer la création. Il faut donc faire en sorte que demain les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) contribuent à la création culturelle et je pense qu’il faut les taxer.

Aujourd’hui, ils ne veulent pas. On a voulu faire un amendement qui était la taxe Google en France, mais elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d’entreprendre. Je suis favorable à ce que les GAFA paient des impôts à la hauteur des bénéfices qu’ils réalisent chez nous et qu’ils soient mis à contribution pour permettre de financer la création culturelle.



Thomas Hercouët: Parlons mobilité. La plus grande structure de covoiturage est une structure privée, la SNCF augmente régulièrement ses prix. Comment faire pour avoir une vraie politique de mobilité chez les jeunes avec des transports efficaces ?

La réalité d’abord c’est qu’il y a beaucoup de jeunes qui vivent en milieu rural, et il y a parfois des trains qui ne s’arrêtent pas chez eux comme les TGV et les TER. La vraie question c’est de savoir combien de temps la SNCF concentrera ses investissements sur ce qu’il y a de plus rentable, pour délaisser sa mission de service public. C’est fondamentalement un enjeu de gouvernance de la SNCF et d’orientation qu’on donne à notre politique de transport.



Sur le covoiturage, je trouve que ce qui se passe est positif. Les plateformes qui existent vont dans le bon sens puisque ça nous fait une empreinte carbone moins élevée pour chaque déplacement, par individu. Mais je vois aussi en quoi internet et un certain modele économique est venu considérablement précariser les taxis. Dans le domaine des mobilités; il y a besoin de règles du jeu.



Demain, la voiture sans chauffeur qui décidera à ma place des endroits où je passe, c’est un peu la même chose que quand on est invité à acheter tel ou tel film… On vous amène vers ce qui fonctionne le mieux, mais on vous enlève de l’autonomie, de la liberté, du libre-arbitre.

Dany Caligula: Sur le revenu universel, on a l’impression qu’il est très changeant et qu’il ressemble de plus en plus à un revenu individuel alors qu’il est censé être accessible à tous les citoyens..

Je ne change pas d’objectif, j’ai toujours dit que ça se ferait en plusieurs étapes. On a travaillé sur une première étape avec un groupe d’économistes comme Thomas Piketty et Julia Cagé. On a hésité sur un scénario qui se concentre sur les 18-25 ans et les pauvres et sur un autre qui se concentre surtout sur les pauvres, qui ouvre les bénéfice du revenu universel pour les 18-25 et qui s’élargit à une grande partie des salariés touchant jusqu’à 2200euros net par mois. Et pour qu’il soit finançable en première instance il était nécessaire qu’il soit dégressif en fonction du salaire et des autres revenus que vous avez. Aujourd’hui, il nous est apparu qu’on touchait toujours l’objectif de cibler les pauvres et les jeunes, et que même dégressif, il donne de l’autonomie à ceux qui ont un métier pénible et permet de réduire le temps de travail.



«C’est pas que le PS n’arrive pas à appliquer le droit de vote aux étrangers, c’est qu’il n’a pas le courage» ID: 10917187

BuzzFeed: Vous êtes pour une application scrupuleuse de la loi de 1905 et vous dites que vous allez mettre en place un numéro vert. On peut en savoir plus?



Il y a des chefs d’entreprises qui ne savent pas à quelle condition ils peuvent autoriser une fille à porter un foulard ou pas. Ces questions se posent aussi dans les sorties scolaires, lorsque des parents d’élèves s’interrogent sur la présence d’une mère avec un foulard, ou lorsque quelqu’un porte une croix dans l’espace public. Il me semblait que ce numéro vert pourrait rappeler ce qu’est la laïcité. Si une femme dans un quartier décide de sortir jambes nues et tête découverte et qu’un religieux lui dit de ne pas le faire, la loi de 1905 protège cette jeune fille. Elle appelle ce numéro-là et on lui dit qu’elle peut porter plainte car la loi de 1905 et son article 31 punit quiconque veut l’obliger à se conformer à un rite religieux.



Autre exemple, si sa sœur porte un foulard et qu’on lui demande de l’enlever, elle aussi est protégée par la loi qui respecte sa liberté religieuse. La loi de 1905 permet la coexistence pacifique, c’est pourquoi elle est précieuse. Or, elle est instrumentalisée aujourd’hui dans le débat politique comme si la laïcité c’était la religion de ceux qui n’en ont pas. C’est encore moins un glaive contre l’islam car c’est souvent cette religion qui est visée.

BuzzFeed: Vous souhaitez étendre le droit de vote aux étrangers aux élections locales. une mesure que la gauche ressort depuis plus de 30 ans. Ça vous fait quoi d’être dans un parti qui le propose lors des élections, mais qui, une fois au pouvoir, ne le met jamais en œuvre?



C’est pas que la parti n’arrive pas à l’appliquer, c’est qu’il n’a pas le courage. Une manière de vérifier si les Français sont d’accord c’est de soumettre cette question à un référendum. Si y a un référendum, les Français disent oui ou non. Si je suis élu, si possible dès le 2e tour des élections législatives, je soumettrai trois référendums: le 49.3 citoyen soit a possibilité pour les citoyens d’obtenir par pétition qu’un texte soit voté à l’Assemblée, la reconnaissance du vote blanc et le droit de vote des étrangers aux élections locales. On sort de cette hypocrisie.

Dany Caligula: Je fais partie de cette jeunesse gazée par la police de Bernard Cazeneuve, lors des manifs anti-loi Travail. Il vous soutient aujourd’hui. Qu’est-ce que vous pouvez apporter de plus que les gouvernements Hollande sur les violences policières? Et sur le contrôle au faciès?

Parmi les policiers, il y a ceux qui sont impliqués dans l’affaire Théo et tous les autres qui font correctement leur boulot et qui se retrouvent salis par le comportement de quelques uns. C’est pourquoi j’ai préconisé le retour de la police de proximité parce que je trouve que ce sont dans les quartiers ou il y a le plus de violence que les gens ont le plus le droit à la tranquillité et à la sécurité. Dans la police, y a des problèmes de formation, mais attention en face y a des loulous, ce ne sont pas toujours des tendres. La réalité aussi c’est qu’on vit dans une société plus violente et que le métier de policier est devenu plus dur dans certains territoires…

Sur le contrôle au faciès je suis un des premiers avoir dit que dès lors que le CNRS confirmé par le Défenseur des droits avait indiqué que les contrôles au faciès existaient, il fallait se doter d’instruments comme les caméras piétons et les récépissés de contrôle d’identité. Depuis que Valls a entériné ce projet, je n’ai jamais cessé de me battre pour son expérimentation. À mes yeux ça vaut le coup de l’expérimenter car en Espagne par exemple et aux États-Unis, les syndicats de police avaient la même réticence mais une fois l’expérimentation aboutie, ils ont modifié leur opinion sur l’objet la mesure permettant de pacifier la relation entre le contrôleur et le contrôlé. J’ai proposé qu’on le mette en place dans plusieurs départements.

Dany Caligula:Et vous avez voté en 2015 la prolongation de l’état d’urgence, vous êtes contre aujourd’hui. Qu’est-ce qui a changé?



Je préconise la fin de l’état d’urgence parce que je considère que le conseil d’état et le conseil constitutionnel nous ont rappelé que ça ne pouvait pas être un état permanent. Dans les faits, je sais ma position. Il y a eu des lois qui ont hissé des lois ordinaires le niveau de protection de la France à un niveau tel qu’elle justifie que l’état d’urgence soit aujourd’hui remis en cause. Et parce qu’aujourd’hui, il n’y a plus un policier qui vous dit que ça sert objectivement le travail de la police, car dans les faits l’état d’urgence a été utile les jours qui ont suivis les attentats, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.