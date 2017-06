Share On link Share On link

Quand j'étais petite , un jour une de mes grandes sœurs a eu ses règles. Nana avait 11 ans, environ un an de plus que moi. Quand Nana et Rosa, notre autre sœur, se sont enfermées dans la salle de bain, j'ai tambouriné à la porte en exigeant de savoir ce qui se passait. Rosa a ouvert la porte et annoncé fièrement: «Nana est une femme maintenant.» Elle m'a montré des sous-vêtements et la salle de bain sentait bizarre. J'ai trouvé que cette situation était dégueu et je suis partie en secouant la tête, en me disant: «Hors de question que ça m'arrive à moi.» Et en effet, ça ne m'est jamais arrivé.

Ce n'est qu'en classe de première qu'il est devenu clair que les marqueurs biologiques de la puberté féminine m'avaient totalement oubliée. Aucun de mes camarades de classe ne semblait le remarquer ou se soucier que j'aie des seins ou pas. Pour eux, j'étais une fille extravertie, rigolote, grande gueule et accro au basket, un point c'est tout. En revanche, pour ma famille j'étais une solitaire, une Maria Macho, c'est-à-dire un garçon manqué qui adorait les Simpson et le sport.



Adolescente, mon apparence avait très peu de rapport avec mon corps intersexué. Elle était davantage liée à mon tempérament ainsi qu'à ma relation avec ma famille et à ses attentes vis-à-vis de moi. Il arrivait parfois (mais c'était rare) que je porte avec enthousiasme une robe à froufrous et des chaussures brillantes et que je lisse mes cheveux. La féminité et ses ornements n'étaient toujours qu'une simple option à mes yeux, une chose à laquelle je n'adhérais que lorsque j'en avais envie. En gros, à sa façon, ma famille acceptait mon individualité (et chacun de ses membres est lui-même un véritable personnage). Cependant, il existait une caractéristique incarnant le pinacle de la féminité et qui, à ce titre, était absolument non négociable: les seins.

J'ai grandi à Long Island, dans l'État de New York aux États-Unis, avec deux grandes sœurs, une plus petite et deux petits frères. Je suis la troisième de six enfants. Notre mère travaillait beaucoup et notre père ne faisait que de brèves apparitions dans nos vies. Les fins de mois étaient difficiles, ce qui signifiait que ma mère ne pouvait pas se permettre de s'absenter de son travail pour nous emmener chez le médecin, sauf en cas d'urgence. L'année où je suis passée en première au lycée, ma grande sœur Rosa s'était engagée dans l'armée et vivait au Japon. Elle était comme une seconde mère pour moi et mes quatre autres frères et sœurs. C'est elle qui m'a acheté mes premiers faux seins.

Un jour, Rosa a appelé depuis sa base et nous avons eu une discussion sur mon corps. J'avais 17 ans, la poitrine toute plate et je n'avais toujours pas mes règles. Rosa a demandé qu'on lui passe maman. «Mami, usted tiene que llevar a Aris al doctor [Maman il faut emmener Aris chez le médecin]. Quelque chose ne va pas», lui a-t-elle intimé sévèrement. Deux mois plus tard, ma mère m'a emmenée chez la gynécologue. Celle-ci a conclu que mon retard de puberté pouvait être héréditaire: après tout, ma mère n'avait été réglée qu'à 18 ans. Elle nous a conseillé d'attendre encore un an.

Les règles de ma mère avaient été un tournant majeur dans sa vie. Mes parents et moi venons d'un petit village de République dominicaine: électricité sporadique, collines verdoyantes, vallées arides, routes en terre et 200 habitants. Maman et papa se sont rencontrés quand ils étaient adolescents, alors qu'ils allaient chercher de l'eau au puits. Même s'ils désiraient s'échapper le plus vite possible (c'est-à-dire se marier), ils ont attendu que ma mère devienne une femme (c'est-à-dire qu'elle ait ses premières règles). C'est arrivé juste après son 18e anniversaire, et malgré quelques objections de la part de certains membres de la famille, elle et mon père ont enfin pu s'enfuir.

Bien que la menstruation soit clairement essentielle pour procréer, avoir de gros seins ne l'est pas —et pourtant, ils étaient quand même un idéal de féminité dans ma famille. Quand j'étais petite, il me semblait que le seul sujet de conversation des femmes de mon entourage était la taille de leurs seins. Leur obsession me poussait à désirer des seins comme d'autres ados auraient voulu la dernière voiture tendance ou un sac à main à la mode.



Il m'est pourtant apparu très vite que cette obsession des seins dépassait le cadre de ma famille américano-dominicaine. Je me revois regarder la série Mariés, deux enfants et apprendre tous les euphémismes que les Américains utilisent pour désigner les seins: boobs, tits, titties, tatas, fun bags, bazookas, torpedoes, guzongas… Cela semblait universel: «Tout le monde est obsédé par les seins», me disais-je. Je considérais donc que ma fixette était parfaitement normale.