Pourquoi l'excuse préférée de Twitter ne fonctionne plus aujourd'hui

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Les organisateurs de la manifestation de suprémacistes blancs Unite the Right, tenue les 11 et 12 août à Charlottesville, en Virginie, ont utilisé Twitter pour rassembler leurs supporters. Alors que la page Facebook de l'évènement avait été supprimée, Twitter avait laissé en ligne le tweet qui indiquait le lieu et l'heure du rassemblement. Un peu plus tard, une personne a été tuée et des douzaines ont été blessées (le compte de Jason Kessler, l'auteur de ce tweet, n'existe plus au moment de la publication de cette article). Personne ne sait vraiment pourquoi ce tweet est resté en ligne, car Twitter se réfugie à chaque fois derrière son excuse préférée: «des raisons de confidentialité et de sécurité».



Depuis le début de la décennie, Twitter utilise cette politique avec succès pour se protéger de ses responsabilités. Ce faisant, la plateforme, l'une des plus visibles du monde et le moyen d'expression favori de Donald Trump, prive le public et la presse d'informations cruciales: comment décide-t-elle de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas? Même certains cadres présents lors de la création de cette politique affirment qu'elle ne devrait plus être utilisée comme une parade aux questions concernant la modération de Twitter.



Cette politique du «no comment» est née lorsque Twitter n'était pas encore un lieu de prédilection pour l'action politique. Mais les insultes et le harcèlement en ligne persistent sur le réseau social, et lorsque Twitter refuse de s'expliquer, ses décisions passent pour arbitraires et opaques. Cette politique a été invoquée en lieu et place d'explications sérieuses et détaillées lorsque Twitter a pris des mesures contre certains harceleurs, lorsque l'entreprise a banni puis réintégré le nationaliste blanc Richard Spencer, et conservé des douzaines d'images, de tweets menaçants et de harcèlement, même après que les utilisateurs ont fait des signalements. Elle est aussi invoquée lorsque des hashtags sont accaparés par des harceleurs et que la modération du réseau social ne réagit que lorsque le mal est fait. Même lorsque Twitter est clairement en faute, comme quand un tweet sponsorisé est ouvertement raciste, le réseau social ne commente pas «pour des raisons de confidentialité et de sécurité».