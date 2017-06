Nem do Lula, nem da OAS: tríplex pertence à Caixa, diz defesa do ex-presidente

Advogados do petista dizem que empreiteira cedeu direitos do imóvel ao banco e até hoje não pagou para reavê-los. Ministério Público, por sua vez, pede que Lula seja preso. Agora, falta só a decisão do juiz Sergio Moro, que não tem prazo a cumprir.

Em suas alegações finais, que deverão ser apresentadas nesta terça (20), a defesa do ex-presidente Lula dirá que o tríplex no edifício Solaris, em Guarujá (SP), não pertence nem ao petista nem à construtora OAS, responsável pelo empreendimento. Os advogados argumentam que, em 2009, a empresa firmou um contrato de cessão fiduciária de todos os apartamentos do Solaris junto à Caixa. Esse contrato foi aditado duas vezes e, diz a defesa de Lula, até hoje a Caixa tem os direitos do imóvel.

Um dos advogados de Lula, Cristiano Zanin Martins, declarou em entrevista coletiva nesta terça que o contrato é fruto de uma operação financeira feita pela OAS em novembro de 2009. Como garantia à Caixa, a empresa assinou um contrato em que cedia os direitos dos apartamentos em Guarujá. "Inicialmente, [o contrato] envolvia todas as unidades do Solaris, mas, no momento em que foram feitas as vendas dessas unidades, houve pagamentos à Caixa e liberação de uma parte das garantias", disse Martins. "Quando a OAS vendia uma unidade do condomínio Solaris, a Caixa participava do contrato porque havia a obrigação do comprador de pagar não para a OAS, mas para a Caixa Econômica Federal", concluiu o advogado de Lula. Segundo o defensor, o valor que dizia respeito ao tríplex que o Ministério Público Federal diz pertencer a Lula jamais foi pago à Caixa. "Por isso que Léo Pinheiro jamais apresentou um recibo de um pagamento feito no valor do tríplex naquela conta específica que a Caixa indicou no contrato", ele afirma. Em abril deste ano, o sócio da OAS Léo Pinheiro disse em depoimento ao juiz Sergio Moro que o tríplex é de Lula.

"O apartamento era do presidente Lula. Desde o dia em que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancoop, já foi me dito que era do presidente Lula e sua família", disse o ex-presidente da empreiteira.

A fim de corroborar o que disse Léo Pinheiro, seus advogados entregaram à Justiça Federal uma troca de e-mails entre engenheiros da empresa sobre o “tratamento especial” que seria dado ao tríplex. Outra prova apresentada pelos procuradores para sustentar essa versão é uma foto em que o próprio Léo Pinheiro aparece ao lado de Lula, dentro do tríplex. A imagem foi cedida ao MPF pelo engenheiro Wellington Carneiro da Silva, funcionário da empreiteira, segundo quem a visita foi uma vistoria para que Lula aprovasse o apartamento. Após o MPF e a defesa apresentarem suas alegações finais, cujo prazo é hoje, a etapa final é uma decisão de Moro, que não tem prazo para divulgar o documento.

Em seus últimos argumentos, o Ministério Público Federal pede que o ex-presidente seja condenado à prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex. No documento, entregue a Moro no dia 2 de junho, os procuradores da força-tarefa dizem que "Lula distribuiu para o PT e para os demais partidos de sua base, notadamente o PP e o PMDB, verdadeiros postos avançados de arrecadação de propinas ou vertedouros de recursos escusos". Nesta terça, o advogado de Lula, Martins, disse que "não há forma diferente que a absolvição" na ação penal. "Qualquer resultado que não seja a absolvição claramente marcará um ato político." Veja também: Petrobras quer ficar com o tríplex do Guarujá Lula diz que nunca teve interesse no tríplex: "Botei 500 defeitos no apartamento" Procuradoria pede que Lula seja condenado à prisão no caso do tríplex

