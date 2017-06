Site diz que Temer usou jatinho de Joesley duas vezes e Planalto nega

Share On link Share On link

O presidente Michel Temer voou pelo menos duas vezes um jato particular do empresário Joesley Batista. O dono da JBS é, desde a sua delação, o principal algoz do peemedebista. A informação dos vooz foi revelada pelo site O Antagonista.



Segundo o site, Temer embarcou no jato Learjet, matrícula PR-JBS, junto com a mulher, Marcela, para viagens a Comandatuba, no litoral da Bahia, em janeiro de 2011, e a Porto Alegre, em data não determinada. Em janeiro de 2011, Temer já era vice-presidente.



O Palácio do Planalto nega as duas viagens no avião de Joesley. Segundo a assessoria do presidente, ele não esteve em Comandatuba em janeiro de 2011 e voou a Porto Alegre naquele ano em voos da FAB para agendas oficiais.



O Planalto ainda não informou se o presidente voou no avião de Joesley em qualquer outra ocasião.



O BuzzFeed Brasil apurou que Joesley contou dos voos aos procuradores no curso de sua delação.



Há registro da presença de Temer no Fórum de Comandatuba em abril de 2011, evento promovido pelo atual prefeito João Doria (PSDB).

Após a revelação da gravação feita pelo empresário no Palácio do Jaburu (residência de Temer), o presidente se defendeu dizendo que não tomou providência quando Joesley contou que estava pagando propina a um procurador e a juízes por considerar o empresário "falastrão" e "fanfarrão".



Em pronunciamento depois da revelação da delação da JBS, Temer se disse vítima de "bandidos que saquearam o país."

O Palácio do Planalto foi procurado e negou apenas o uso da aeronave de Joesley para Comandatuba em janeiro de 2011, mas não respondeu sobre a viagem a Porto Alegre nem se o presidente usou o avião em alguma outra ocasião.



"O presidente não realizou nenhuma viagem em aeronave do senhor Joesley Batista em janeiro de 2011 para Comandatuba. A informação está incorreta."