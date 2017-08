"Desespero é compreensível", diz juíza que autorizou mulher com Parkinson a cultivar maconha

Share On copy Share On copy

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Uma mulher portadora da síndrome de Parkinson ganhou na Justiça o direito de importar sementes e plantar maconha em casa para produzir óleo de cânhamo para fins medicinais.

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

A mulher, que é servidora pública federal e não teve o nome divulgado, foi diagnosticada com Parkinson em 2014.

Desde então, ela importava o óleo de cânhamo legalmente, mas o custo, segundo argumentou na ação, era proibitivo: cerca de R$ 9.000 por mês.

Em maio deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) incluiu a cannabis sativa na lista de plantas medicinais de uso controlado. Do ponto de vista legal, isso permite a brasileiros importar o óleo de cânhamo dentro da lei, por exemplo, mas a proibição para produzi-lo no país permanece.

Em seu voto, a juíza Renata Lotufo, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), escreveu que "o cultivo e produção caseira do óleo medicinal da maconha, já liberado em outros países, é uma realidade no mercado paralelo brasileiro."

"É totalmente admissível, tolerável e compreensível o desespero das famílias que produzem seu próprio óleo medicinal, já que mal de Parkinson, esclerose múltipla são doenças com sintomas que trazem bastante sofrimento aos pacientes e suas famílias."

Ela também citou um voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes a favor da descriminalização da maconha. A criminalização, escreveu Gilmar no trecho, "estigmatiza o usuário e compromete medidas de prevenção e redução de danos."



A ação que corre no STF e pode descriminalizar a maconha está parada desde setembro de 2015, quando o ministro Teori Zavascki — que morreu em janeiro, em um acidente de avião — pediu vistas, ou seja, mais tempo para analizar a questão.

Agora, a ação está no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que foi nomeado para ocupar a vaga que era de Teori e, quando era ministro da Justiça do governo Michel Temer, queria erradicar a maconha do continente.

Não há prazo para que ele devolva os autos e o julgamento prossiga. Até agora, além de Gilmar, votaram os ministros Roberto Barroso e Edson Fachin. Os três foram a favor da descriminalização.