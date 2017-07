Estas foram as notícias falsas mais compartilhadas desde a condenação do Lula

O site de notícias falsas atribui a seguinte frase ao ex-presidente: “Eu fui melhor que Getúlio e se eleito serei melhor que Deus”. Mas Lula jamais disse a frase — ao menos publicamente.

O texto diz que Lula citou um versículo da Bíblia antes da frase. Em 2011, o ex-presidente de fato recitou o trecho, mas em outro contexto:

“Bobagem essa coisa que inventaram que os pobres vão ganhar o reino dos céus. Nós queremos o reino agora, aqui na Terra. Para nós inventaram um slogan que tudo tá no futuro. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. O rico já está no céu, aqui. Porque um cara que levanta de manhã todo o dia, come do bom e do melhor, viaja para onde quer, janta do bom e do melhor, passeia, esse já está no céu. Agora o coitado que levanta de manhã, de sol a sol, no cabo de uma enxada, não tem uma maquininha para trabalhar, tem que cavar cada covinha, colocar lá e pisar com pé, depois não tem água para irrigar, quando ele colhe não tem preço. Esse vai pro inferno.”