Vídeo viral de Lula sendo vaiado no aeroporto do Rio é FALSO

Montagem combina imagens de um vídeo com o áudio de outro, no qual manifestantes gritam "Lula ladrão seu lugar é na prisão". No original, apoiadores do ex-presidente entoam "Lula guerreiro do povo brasileiro".

Um vídeo que mostraria o ex-presidente Lula sendo vaiado no aeroporto do Rio e viralizou nesta semana é FALSO. A montagem combina as imagens de Lula chegando a um evento do PT, em abril deste ano, com o áudio de outro vídeo, em que manifestantes gritam palavras contra o petista em 2015. Este é o vídeo FALSO que viralizou:

E aqui está a fonte das imagens, com o áudio original. O ex-presidente é recebido em um hotel de Brasília, para um seminário organizado pela bancada petista no Senado, aos gritos de "Lula guerreiro do povo brasileiro".

O áudio usado na montagem — em que pessoas gritam "Lula ladrão, seu lugar é na prisão" — foi retirado do vídeo abaixo. Ele foi publicado no YouTube no dia 12 de abril de 2015, data em que manifestantes foram às ruas em várias cidades do Brasil protestar contra a então presidente, Dilma Rousseff (PT).

Os áudios dos vídeos têm ondas sonoras semelhantes. Sobrepostos, os arquivos sincronizam perfeitamente.

A notícia falsa foi publicada primeiro no site News Atual e depois replicada por diversos sites de direita, como o Jornalivre, ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre) — que também publicou a mentira em sua página no Facebook. O link original atingiu 6,5 milhões de pessoas no Facebook, enquanto a versão do Jornalivre foi vista por 3,7 milhões, segundo a ferramenta de monitoramento CrowdTangle.

No YouTube, a montagem publicada originalmente e suas dezenas de cópias — o mesmo vídeo falso, com títulos quase idênticos — somam milhões de visualizações.







